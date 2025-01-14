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СКА планирует обратиться в КХЛ с просьбой изучить поведение болельщиков «Локомотива»

Болельщики ярославского клуба скандировали негативную речевку в адрес команды из Петербурга.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. СКА отправит письмо в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой изучить скандирования болельщиков «Локомотива» в адрес петербургского клуба во время матча команд в рамках Фонбет — КХЛ. Об этом ТАСС сообщил источник.

Новость

Матч в Ярославле прошел 13 января и завершился победой «Локомотива» в овертайме со счетом 4:3.

«Болельщики скандировали негативную речевку в адрес СКА. Клуб отправит официальное письмо в КХЛ с просьбой разобраться в ситуации», — сообщил собеседник агентства.

27 октября КХЛ объявила о том, что оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков на матче чемпионата 25 октября против СКА в Москве (5:2). После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг раскритиковал поведение болельщиков красно-белых. На столичный клуб был наложен денежный штраф.

Локомотив
4:3
1:1, 2:1, 0:1
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
13.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7637 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Роман Ротенберг
Вратари
Алексей Мельничук
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
05:40
Захар Бардаков
12:13
Александр Радулов
(Андрей Сергеев, Георгий Иванов)
14:27
Сергей Плотников
2-й период
20:17
Сергей Плотников
21:34
Артур Каюмов
(Андрей Сергеев)
27:54
Алексей Береглазов
33:30
Иван Демидов
35:48
Александр Радулов
(Александр Елесин, Георгий Иванов)
3-й период
46:59
Максим Березкин
53:31
Александр Радулов
58:46
Александр Радулов
59:00
Александр Никишин
(Сергей Плотников, Михаил Григоренко)
Овертайм
62:17
Рушан Рафиков
(Александр Радулов, Артур Каюмов)
62:17
Александр Радулов
Статистика
28
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь