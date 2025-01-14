СКА планирует обратиться в КХЛ с просьбой изучить поведение болельщиков «Локомотива»

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. СКА отправит письмо в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой изучить скандирования болельщиков «Локомотива» в адрес петербургского клуба во время матча команд в рамках Фонбет — КХЛ. Об этом ТАСС сообщил источник.
Матч в Ярославле прошел 13 января и завершился победой «Локомотива» в овертайме со счетом 4:3.
«Болельщики скандировали негативную речевку в адрес СКА. Клуб отправит официальное письмо в КХЛ с просьбой разобраться в ситуации», — сообщил собеседник агентства.
27 октября КХЛ объявила о том, что оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков на матче чемпионата 25 октября против СКА в Москве (5:2). После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг раскритиковал поведение болельщиков красно-белых. На столичный клуб был наложен денежный штраф.