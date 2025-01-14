СКА планирует обратиться в КХЛ с просьбой изучить поведение болельщиков «Локомотива»

27 октября КХЛ объявила о том, что оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков на матче чемпионата 25 октября против СКА в Москве (5:2). После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг раскритиковал поведение болельщиков красно-белых. На столичный клуб был наложен денежный штраф.