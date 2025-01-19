Катастрофа «Сибири» с буллитами, мощный дебют сына Кошечкина. Итоги дня в КХЛ

19 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три игры. Коротко подводим итоги матчей.
Брендан Лайпсик провалился в Екатеринбурге, но в Новосибирске заново открыл себя — сегодня канадец с российским паспортом оформил дубль. ЦСКА, который страдает от травм, очень вяло начал матч, но переломил встречу, отыгравшись с 0:2. «Сибирь» смогла перевести игру в овертайм, однако в серии буллитов опять уступила — команда Вадима Епанчинцева проиграла все пять послематчевых серий в этом сезоне и является единственной командой КХЛ, которая не побеждала в них.
«Локомотив» в Астане снова ротировал целую тройку игроков, а свой первый матч в КХЛ проводил Максим Майоров. Двухметровый вратарь, сын Василия Кошечкина, получил свой шанс после травмы Даниила Исаева и отлично показал себя, отразив все 20 бросков соперника и заработав «сухарь» в первой же своей встрече в КХЛ, Для «Барыса» это поражение стало уже 11-м подряд.
Игра в Сочи получилась откровенно унылой: «Автомобилист» на фоне «Сочи» не выглядел командой, которая идёт в таблице намного выше. Однако у уральской команды есть высокооплачиваемые мастера, и комбинация Стефана Да Косты и Анатолия Голышева вылилась в победный гол. «Автомобилист» одержал шестую победу подряд и поднялся на третье место Востока, оттеснив «Салават Юлаев».