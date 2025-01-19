Катастрофа «Сибири» с буллитами, мощный дебют сына Кошечкина. Итоги дня в КХЛ

Брендан Лайпсик провалился в Екатеринбурге, но в Новосибирске заново открыл себя — сегодня канадец с российским паспортом оформил дубль. ЦСКА, который страдает от травм, очень вяло начал матч, но переломил встречу, отыгравшись с 0:2. «Сибирь» смогла перевести игру в овертайм, однако в серии буллитов опять уступила — команда Вадима Епанчинцева проиграла все пять послематчевых серий в этом сезоне и является единственной командой КХЛ, которая не побеждала в них.