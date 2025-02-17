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«Спартак» в овертайме обыграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Спартак» на своем льду в овертайме обыграл «Динамо» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве на льду «Мегаспорта», завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). В составе победителей отличились Адам Ружичка (32-я минута), Егор Филин (56) и Николай Голдобин (63). У «бело-голубых» шайбы забросили Максим Комтуа (26) и Джордан Уил (36).

Перед началом матча двукратные олимпийские чемпионы, трехкратные чемпионы СССР в составе «Спартака» Борис Майоров и Александр Якушев произвели символическое вбрасывание.

«Динамо» прервало серию из трех побед и идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка за 55 матчей. «Спартак» поднялся на третью позицию (72 очка). В следующем матче «Спартак» 20 февраля примет новосибирскую «Сибирь», «Динамо» днем ранее дома сыграет против «Сочи».

В другом матче дня «Сочи» выиграл у ЦСКА — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Это вторая победа для «леопардов» над армейцами подряд, 13 февраля «Сочи» дома победил со счетом 2:0.

Спартак
3:2
0:0, 1:2, 1:0
ОТ
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 8534 зрителя
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Алексей Кудашов
Вратари
Артем Загидулин
Владислав Подъяпольский
1-й период
11:27
Артем Кудашов
18:27
Максим Комтуа
2-й период
25:33
Максим Комтуа
(Кирилл Адамчук, Дмитрий Рашевский)
31:27
Адам Ружичка
(Александр Пашин)
35:15
Джордан Уил
(Никита Гусев, Дилан Сикьюра)
3-й период
43:08
Никита Буруянов
45:17
Артем Сергеев
51:22
Александр Пашин
51:22
Даниил Пыленков
52:43
Андрей Миронов
55:35
Егор Филин
(Михаил Мальцев, Александр Беляев)
Овертайм
62:14
Николай Голдобин
(Иван Морозов, Даниил Орлов)
Статистика
4
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Динамо М
Сочи
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь