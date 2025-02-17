«Спартак» в овертайме обыграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ

«Динамо» прервало серию из трех побед и идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка за 55 матчей. «Спартак» поднялся на третью позицию (72 очка). В следующем матче «Спартак» 20 февраля примет новосибирскую «Сибирь», «Динамо» днем ранее дома сыграет против «Сочи».