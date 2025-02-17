«Спартак» в овертайме обыграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ

Встреча, прошедшая в Москве на льду «Мегаспорта», завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). В составе победителей отличились Адам Ружичка (32-я минута), Егор Филин (56) и Николай Голдобин (63). У «бело-голубых» шайбы забросили Максим Комтуа (26) и Джордан Уил (36).
Перед началом матча двукратные олимпийские чемпионы, трехкратные чемпионы СССР в составе «Спартака» Борис Майоров и Александр Якушев произвели символическое вбрасывание.
«Динамо» прервало серию из трех побед и идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка за 55 матчей. «Спартак» поднялся на третью позицию (72 очка). В следующем матче «Спартак» 20 февраля примет новосибирскую «Сибирь», «Динамо» днем ранее дома сыграет против «Сочи».
В другом матче дня «Сочи» выиграл у ЦСКА — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Это вторая победа для «леопардов» над армейцами подряд, 13 февраля «Сочи» дома победил со счетом 2:0.