Разин: Я бы с удовольствием отменил матчи с «Барысом», а вместо этого приезжал бы в Омск

— Например, не в обиду «Барысу», у которого есть шикарный стадион, но в прошлой встрече мы в тишине играли, как в пандемию. Я бы с удовольствием отменил эти игры с «Барысом», а вместо этого приезжал бы в Омск и играл бы по 12 игр с «Авангардом» за сезон. Шикарная обстановка, в которую здорово окунуться.