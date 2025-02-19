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Разин: Я бы с удовольствием отменил матчи с «Барысом», а вместо этого приезжал бы в Омск

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил о шикарной поддержке болельщиков на домашних встречах «Авангарда».

Источник: Чемпионат.com

— Как вы относитесь к тому, что «Металлург» именно с «Авангардом» уже второй сезон подряд играет по шесть матчей?

— Например, не в обиду «Барысу», у которого есть шикарный стадион, но в прошлой встрече мы в тишине играли, как в пандемию. Я бы с удовольствием отменил эти игры с «Барысом», а вместо этого приезжал бы в Омск и играл бы по 12 игр с «Авангардом» за сезон. Шикарная обстановка, в которую здорово окунуться.

— Есть ли для вас принципиальный момент в противостояниях с «Авангардом»?

— Мне здесь никто ничего плохого не сделал. У меня остались фотографии, где я в форме «Авангарда», мы хорошо расстались, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Авангард
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
19.02.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Андрей Разин
Вратари
Никита Серебряков
Илья Набоков
1-й период
02:52
Иван Игумнов
(Семен Чистяков, Николай Прохоркин)
08:46
Александр Петунин
14:29
Дамир Шарипзянов
2-й период
23:03
Никита Камалов
(Люк Джонсон)
29:55
Егор Яковлев
32:24
Робин Пресс
33:24
Джованни Фьоре
(Райан Спунер, Константин Окулов)
34:07
Командный штраф
39:19
Илья Каблуков
3-й период
42:54
Павел Леука
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Металлург Мг
Барыс
КХЛ: таблица и календарь