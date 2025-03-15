Провал «Ак Барса», драматичная победа «Динамо» в дерби с ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 15 марта 2025 года.
Хет-трик Олега Ли помог «Амуру» дома уверенно победить «Барыс»
В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Амур» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
На 50-й секунде первого периода Олег Ли с передач Игната Коротких и Ефима Гуркина открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Владислав Барулин с передач Кэмерона Ли и Мэттью Джурасика удвоил преимущество хозяев. На 12-й минуте периода Евгений Грачёв с передачи Алекса Гальченюка сделал счёт 3:0.
В начале второй двадцатиминутки Олег Ли с передачи Игната Коротких довёл счёт до крупного. На 17-й минуте периода Роман Старченко с передачи Михаила Рахманова и Динмухамеда Кайыржана забросил первую шайбу гостей во встрече.
На третьей минуте заключительного игрового отрезка основного времени Динмухамед Кайыржан с передач Романа Старченко и Адиля Бекетаева сделал счёт 2:4. На 18-й минуте периода Олег Ли забросил пятую шайбу «Амура» в игре, оформив хет-трик.
Отметим, что «Амур» прервал четырёхматчевую серию поражений.
«Торпедо» потерпело третье поражение подряд, уступив в гостях «Сибири»
В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На седьмой минуте первого периода Сергей Широков с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи открыл счёт в матче. На восьмой минуте периода Максим Сушко с передачи Энди Андреоффа удвоил преимущество хозяев.
На 17-й минуте второго периода Егор Виноградов с передач Михаила Орлова и Даниила Бокуна забросил первую шайбу «Торпедо» во встрече.
В начале третьего периода Никита Коротков с передач Сергея Широкова и Егора Аланова сделал счёт 3:1. За шесть секунд до конца игры Владислав Фирстов установил окончательный счёт во встрече.
Для нижегородского клуба это поражение стало третьим подряд.
«Металлург» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:1 в домашнем матче КХЛ
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» принимал «Куньлунь Ред Стар». Хозяева одержали победу со счётом 7:1.
В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Денис Зернов, Алексей Маклюков, Роман Канцеров, Александр Петунин (дважды), Игорь Гераськин и Валерий Орехов. Единственную шайбу за «Куньлунь» на свой счёт записал Ян Дрозг.
«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очков за 65 матчей. «Куньлунь» находится на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 61 очко за 66 игр.
«Ак Барс» в овертайме проиграл «Витязю» в домашней встрече КХЛ
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Витязь». Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1.
В основное время заброшенной шайбой в составе «Ак Барса» отметился Кирилл Семёнов. В составе «Витязя» отличился Матвей Заседа.
В овертайме заброшенную шайбу на свой счёт записал Дерек Барак.
«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 66 матчей. «Витязь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 57 очков за 65 встреч.
Московское «Динамо» впервые одержало победу над ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал московское «Динамо». Гости одержали победу со счётом 2:1.
В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметился Руслан Исхаков. За «Динамо» шайбы на свой счёт записали Егор Римашевский и Павел Кудрявцев.
Эта встреча стала четвёртой игрой между командами. Ранее ЦСКА одержал три победы (3:1, 4:3 Б, 1:0).
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей. Московское «Динамо» находится на второй строчке в турнирной таблице Запада, заработав 87 очков за аналогичное количество игр.
«Салават Юлаев» одержал победу над минским «Динамо» в серии буллитов
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават» одержал победу в серии буллитов со счётом 4:3.
В основное время в составе хозяев отличились Деннис Ян, Джош Ливо и Ярослав Цулыгин. Шайбы гостей на свой счёт записали Сэм Энас, Егор Бориков и Александр Волков.
В овертайме заброшенной шайбой отметился Скотт Уилсон, но гол был отменён. Команды не определили победителя в овертайме. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.
«Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 87 очков за 65 матчей. Минское «Динамо» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 82 очка за аналогичное количество встреч.
Владимир Лаевский