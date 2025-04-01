Чемпион пошел на камбэк, ЦСКА спас серию. Жара в плей-офф КХЛ

Четвертая пропущенная шайба в моменте стала приговором для Галкина, который уступил место Евгению Аликину — получить хотя бы матч отдыха после изнурительных первых трех игр серии 30-летний вратарь не смог. На некоторое время у «Автомобилиста» дела наладились, во втором периоде екатеринбуржцы усилиями Анатолия Голышева и Александра Шарова даже отыграли две шайбы. Причем гол Голышева судьи очень долго проверяли на предмет возможного паса рукой перед взятием ворот, но после длительного просмотра видеоповторов все-таки его засчитали. Однако развить успех «Автомобилист» не смог и очень быстро пропустил еще две шайбы: Ник Петан и реализовавший большинство Барабанов вовремя пресекли попытки соперника совершить камбэк. На третий период Заварухин снова выпустил Галкина, а при большинстве за 15 минут до конца матча даже поиграл в формате «6 на 4», но плодов эта тактика не принесла, зато Алексей Марченко и Барабанов красивой комбинацией вывели Артема Галимова на очередной казанский гол. 7:2 — «Ак Барс» нанес «Автомобилисту» сокрушительное поражение и сравнял счет в серии (2−2), которая, возможно, даже продлится до семи игр.