Чемпион пошел на камбэк, ЦСКА спас серию. Жара в плей-офф КХЛ

«Металлург» отыграл один матч у «Авангарда», «Ак Барс» разгромил «Автомобилист», «Спартак» провалился в Череповце, а ЦСКА сравнял счет в серии против минского «Динамо». Главные эпизоды игрового дня первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги — в обзоре РИА Новости Спорт.
«Магнитка» возвращается в игру?
По итогам первых трех матчей серии против «Авангарда» «Металлург» оказался критической ситуации: одно поражение — и Андрей Разин вместе со своей командой отправляется в отпуск. Права на ошибку у магнитогорцев не осталось, и на вторую игру в Омске главный тренер «сталеваров» обратился к последним имеющимся в его арсенале боеприпасам. На роль первого вратаря команды штаб «Металлурга» вернул лучшего игрока прошлогоднего плей-офф КХЛ Илью Набокова, а вместо нападающего Троя Джозефса был вызван опытный защитник Егор Яковлев.
Последний раз 33-летний капитан «Магнитки» выходил на лед в матче КХЛ еще в заключительной встрече регулярного чемпионата против «Автомобилиста». В Екатеринбурге Яковлев отыграл 21 смену за 14 минут с небольшим, нанес один бросок в створ, заблокировал один бросок и схватил «минус 2», а «Металлург» уступил со счетом 2:3, пропустив три шайбы еще до экватора матча. Разин невключение лидера команды в состав на первые матчи серии с «Авангардом» объяснял тренерским решением: «На данный момент он не готов».
Впрочем, при 0−3 в противостоянии и возможностью завершить сезон раньше всех участников Кубка Гагарина-2025 ждать 100-процентной готовности капитана уже не было смысла. Да, у Яковлева этот год в КХЛ получился очень скомканным, но ранее защитник «Металлурга» уже доказывал свою эффективность и в более непростых периодах.
С одной стороны, появление капитана в первых рядах не встряхнуло команду так, как на то рассчитывал Разин, ведь уже в дебюте потенциально решающего матча третье звено его команды совершило страшный привоз. Даниил Вовченко при попытке выйти из зоны совершил грубую ошибку, подобную тем, за которые в детских школах дают по рукам: сделал рискованную передачу от левого борта на противоположный край через свою синюю линию, где весь центр перекрывали исключительно игроки «Авангарда». Лучший снайпер среди защитников по итогам «регулярки» Семен Чистяков таким подарком воспользовался с удовольствием и, попутно переиграв габаритного Артема Минулина, точным броском в ближний угол открыл счет. Да и в целом первый период «Металлург» провел неудачно.
Зато во второй 20-минутке «Магнитка» по-настоящему включилась: забрала шайбу, задавила «Авангард» в его зоне, заставила омичей калечить свои тела блокированными бросками и удаляться. Но добиться желаемого «лисы» смогли только в третьем периоде и все-таки затолкали шайбу в ворота «ястребов». Валерий Орехов приложился от синей линии, после чего Денис Зернов, выиграв борьбу на пятаке, выкатил шайбу Никите Михайлису на пустой угол. Тот не промазал.
«Авангард», едва пропустив, тут же взвинтил обороты и создал ряд опасных моментов у ворот Ильи Набокова. Один из них едва не завершился голом после броска Райана Спунера, но Данила Юров выручил своего вратаря и вытащил снаряд почти с «ленточки». «Металлург» же ответил на это поистине ироничным эпизодом: Люк Джонсон, ставший антигероем прошлой встречи, когда привез в свои ворота решающий гол в матче, за две минуты до конца основного времени сегодняшней игры классно сыграл на подставлении и отметился победным голом. Символично, что именно Джонсона Егор Яковлев признал героем матча в командной раздевалке.
«Автомобилист» угодил в ДТП
Вопреки скептическим прогнозам, серия «Автомобилиста» и «Ак Барса» развивается очень интересно и непредсказуемо. В их противостоянии все меняется с завидной частотой, а соперники от души обмениваются инициативой. В прошлой игре «Автомобилист» всего за одну минуту упустил комфортное преимущество и едва дотерпел до овертайма, где дождался своего момента. Эмоции Николая Заварухина и его тренерского штаба после победной шайбы Максима Осипова мигом облетели все соцсети, что не могли оставить Казань равнодушной.
«Ак Барс» в следующем же матче принялся мстить. Сходу под каток попал Владимир Галкин, которого Заварухин поставил в ворота впервые в этом розыгрыше плей-офф. Уже на исходе 10-й минуте встречи в его воротах побывали четыре шайбы! Причем винить в пропущенных голах вратаря «Автомобилиста» несправедливо: своего же голкипера подставили полевые игроки гостей. Особенно непонятным получился привоз в исполнении Андрея Обидина, который в своей зоне на ровном месте подарил шайбу Александру Барабанову.
Четвертая пропущенная шайба в моменте стала приговором для Галкина, который уступил место Евгению Аликину — получить хотя бы матч отдыха после изнурительных первых трех игр серии 30-летний вратарь не смог. На некоторое время у «Автомобилиста» дела наладились, во втором периоде екатеринбуржцы усилиями Анатолия Голышева и Александра Шарова даже отыграли две шайбы. Причем гол Голышева судьи очень долго проверяли на предмет возможного паса рукой перед взятием ворот, но после длительного просмотра видеоповторов все-таки его засчитали. Однако развить успех «Автомобилист» не смог и очень быстро пропустил еще две шайбы: Ник Петан и реализовавший большинство Барабанов вовремя пресекли попытки соперника совершить камбэк. На третий период Заварухин снова выпустил Галкина, а при большинстве за 15 минут до конца матча даже поиграл в формате «6 на 4», но плодов эта тактика не принесла, зато Алексей Марченко и Барабанов красивой комбинацией вывели Артема Галимова на очередной казанский гол. 7:2 — «Ак Барс» нанес «Автомобилисту» сокрушительное поражение и сравнял счет в серии (2−2), которая, возможно, даже продлится до семи игр.
«Спартак» мог выйти во второй раунд раньше всех, но не захотел
После неудачи «Авангарда» первым участником второго раунда Кубка Гагарина-2025 мог стать «Спартак». Москвичи еще в третьей игре (1:0) показали свою способность трансформироваться и действовать вторым номером таким образом, чтобы быстрые и бесконечные атаки «Северстали» не имели никакого смысла. Формально «красно-белым» нужно было просто сыграть не хуже, чтобы закрыть все вопросы уже сегодня и попрощаться с Череповцом.
И ведь огромный шаг для этого подопечные Алексея Жамнова сделали уже на первых минутах матча, когда после шикарного перехвата в исполнении Михаила Мальцева Адам Ружичка разогнал контратаку «Спартака» и вывел Даниила Орлова на гол. Сразу после взятия чужих ворот москвичи получили аж семь минут большинства: сначала на пять минут за удар клюшкой в штрафной бокс отправился Николай Чебыкин, а следом за ним за задержку соперника малый штраф отправился отбывать Янни Калдис. Однако столь прекрасным шансом «Спартак» не воспользовался. «Красно-белые» вместо того, чтобы сходу прикончить «Северсталь», будто бы отказывались играть и, напротив, с удовольствием привозили моменты на свои ворота.
За такой подход к хоккею «Спартак» был наказан по всей строгости. Если во второй половине первого периода команде Жамнова повезло, что «Северсталь» не реализовала свои моменты, то во второй 20-минутке за череповчан уже играла собственная площадка. Ворота Артема Загидулина были распечатаны после того, как шайба непредсказуемо отскочила от борта в момент, когда голкипер «Спартака» вышел из рамки как раз за шайбой. Илья Иванцов сразу же загнал ее в сетку. Через две минуты уже Давид Думбадзе классным броском с острого угла застал Загидулина врасплох и вывел «Северсталь» вперед, под конец периода Александр Скоренов наказал Николая Голдобина за растранжиренный момент, когда звезда «Спартака» не забил при выходе «2 в 0», и увеличил преимущество череповчан, а в самом дебюте третьего периода Иван Подшивалов вонзил четвертую шайбу в ворота «красно-белых», пока те пытались проснуться.
Впоследствии подопечные Жамнова действительно взвинтили темп и прибавили как в агрессии, так и в движении, но этого хватило только на гол Михаила Мальцева. «Спартак» хоть и демонстрировал по ходу сезона свое умение отыгрывать огромные отставания в счете в третьих периодах, но сегодня этой магии не случилось. На последней минуте матча Илья Иванцов голом в пустые ворота поставил точку в игре, а «Северсталь» смогла продлить серию минимум на одну встречу, которая состоится в Москве.
ЦСКА спасает серию
Уровень символизма в серии ЦСКА и минского «Динамо» с каждым матчем достигает максимальных показателей. Противостояние команд накалилось еще во второй игре, которая прошла в столице Белоруссии и ознаменовалась громким скандалом, антигероем которого стал форвард «красно-синих» Кирилл Долженков. Но ни в тот вечер, ни после решения КХЛ дисквалифицировать грубияна на одну игру никто не знал, что именно вокруг участников того конфликта развернется особая история.
Отбыв дисквалификацию и вернувшись в состав ЦСКА, Долженков с удовольствием передал пламенный привет «Динамо». Минчане по ходу первых двух периодов с сильнейшим чувством голода атаковали ворота Ивана Просветова, но никак не могли переиграть поймавшего кураж голкипера армейцев, а в самом дебюте третьей 20-минутки пропустили сами. И от кого! От Долженкова! Тахир Мингачев после выброса от Колби Уильямса здорово отборолся в чужой зоне и сделал отличную скидку Кириллу, который броском из-под игрока «Динамо» «прошил» Василия Демченко.
А ведь тем игроком минчан был… Крис Тирни. Тот самый канадец, которого Долженков несколько раз ударил клюшкой, за что и был отстранен на один матч. Тот самый Тирни, который не реализовал штрафной бросок в предыдущей игре и позволил ЦСКА перехватить инициативу. Пятью минутами позже все тот же Крис Тирни не помог своей команде, когда не смог перехватить голевую передачу Максима Соркина на Ивана Дроздова, от которого когда-то отказалось минское «Динамо». Сколько переплетений в одном противостоянии! За минут с лишним до конца матча Виталий Пинчук все же распечатал ворота Просветова при игре «6 на 5», но победу ЦСКА не отдал. Армейцы смогли отыграться с 0−2 и восстановили равновесие в безумной серии.
Андрей Сенченко