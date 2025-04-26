Полуфиналы Кубка Гагарина — расклады: «Локомотив» остается фаворитом, у «Динамо» доминируют вратари

В КХЛ начинаются интригующие полуфиналы. «Локомотив» сыграет с «Салаватом», «Динамо» — с «Трактором». Драматичные развязки предыдущих стадий уже забыты. Наступает время для рассуждений о лучших клубах сезона-2024/25. Их серии не перекроют даже матчи «России 25» под руководством Романа Ротенберга. Ее состав формировался из игроков вылетевших клубов.
«Трактор» и «Локомотив» никогда не становились обладателями Кубка Гагарина. Теперь же вполне возможно их пересечение в главной серии.
Что надо знать о полуфиналах плей-офф КХЛ — вся основная информация
● Кубок Гагарина второй год разыгрывается по перекрестному формату, но состав пар в полуфинале зависел от результатов предыдущего раунда. В итоге мы снова увидим две битвы Запада против Востока. Раскладки Запад — Запад или Восток — Восток в финальной серии регламентом не ограничены.
● Заканчивается апрель, а плей-офф КХЛ дошел лишь до полуфинальной стадии. Это особенность сезона-2024/25. Количество матчей не изменилось, а регулярка растянулась на дополнительный месяц. Розыгрыш Кубка Гагарина завершится в конце мая.
● Второй раунд плей-офф КХЛ принес сразу несколько рекордов. В сумме за все серии набралось 25 матчей, а команды в общей сложности забросили 140 шайб. До этого лучшими показателями считались 24 игры и 129 голов. Что же подарят полуфиналы?
● «Трактор» и «Локомотив» добирались до третьего раунда и в сезоне-2023/24. Тогда «Локо» сыграл в финале, где уступил «Металлургу» (0−4). Действующий обладатель Кубка Гагарина теперь завершил выступление в первом раунде (2−4 с «Авангардом»).
● «Салават» давно не доходил такой стадии — последний раз был в полуфинале в 2019-м. «Динамо» же оказалось здесь впервые за 12 лет. В сезоне-2012/13 клуб выигрывал Кубок Гагарина, но с того момента серьезно изменился.
● Расписание матчей полуфиналов формировалось по привычному принципу. Игры в каждой серии пройдут через день. Начиная с 27 апреля, будет по одному матчу в сутки. «Локо» и «Трактор» начнут дома из-за лучших позиций в регулярке-2024/25.
«Локомотив» — «Салават Юлаев»
Старт серии: 27 апреля.
Обладатель Кубка Континента уверенно зашел в плей-офф. «Локомотив» — единственная команда, закрывшая серию первого раунда в четырех матчах («Торпедо», 4−0). Тогда «Локо» показывал лучшее большинство среди всех команд лиги (38,5% реализации), а голкипер Даниил Исаев лидировал по проценту отраженных бросков (95,8% ОБ). Все это уже осталось в прошлом.
Серия с «Авангардом» (4−3) вышла для команды Игоря Никитина максимально сложной. Итог определился только во втором овертайме седьмого матча (3:2 2ОТ). Да, «Локомотив» отдал преимущество в две победы, а в решающей встрече позволил сопернику отыграться с 0:2. Ярославль больше не кажется непобедимым, но статус фаворита всего сезона не утратил.
До завершения плей-офф «Локо» будет иметь преимущество домашней площадки в матчах с любым соперником. Против «Салавата» этот факт особенно важен: Уфа за два раунда победила всего в одной гостевой встрече. Если не вдаваться в детали, то номинально у «Салавата» не прослеживается реальных шансов в серии с таким «Локомотивом». И все же их можно найти.
Ключевая новость: «Салават» вывел из списка травмированных нападающего Нэйтана Тодда. Тот не играл в плей-офф после четвертого матча с «Сибирью» (1:2) — пропустил весь второй раунд. В регулярке-2024/25 Тодд набрал 51 (14+37) очко за 68 матчей. Его возможное возвращение точно повлияет на атаку Уфы. Как сильно — тут все зависит от готовности Тодда к матчам плей-офф.
Нет понимания и по текущему состоянию Джоша Ливо. Рекордсмен КХЛ по голам за одну регулярку (49) пропустил два заключительных матчах в серии со «Спартаком». Вокруг мелькает разная информация о причинах отсутствия Ливо. Разговоры о тренерском решении пресек его агент: Джош сам сказал Виктору Козлову, что из-за травмы не чувствует себя до конца готовым. Сам Козлов опроверг любые конфликты.
Мы не просто так рассказываем о легионерах «Салавата». В составе Уфы есть человек, который без всяких проблем доминирует в плей-офф. Шелдон Ремпал выбил 18 (8+10) очков за 14 матчей этого розыгрыша Кубка Гагарина. Козлов объяснил проход в полуфинал (4−3 со «Спартаком») тем, что команда показала яйца. И к главному бомбардиру плей-офф это точно относится напрямую.
«Трактор» — «Динамо»
Старт серии: 28 апреля.
«Динамо» и «Трактор» уже играли во втором раунде плей-офф-2023/24. Тогда Челябинск закрыл серию в четырех матчах (4−0). Теперь команды встречаются в полуфинале. Сезон для «Динамо» складывается вполне успешно — это уже лучший результат при Кудашове. В текущем состоянии «Динамо» даже считается фаворитом, ведь у «Трактора» хватает серьезных игровых проблем.
Команда Бенуа Гру вроде бы проиграла всего три матча за два раунда с «Адмиралом» (4−2) и минским «Динамо» (4−1). Зато сколько раз отыгрывалась! «Трактор» перевернул домашнюю игру против «Адмирала» (с 0:4 на 5:4 ОТ). Позже были матчи против Минска, когда Челябинск забрасывал три шайбы за минуту (с 1:2 на 4:2) или камбэкал с 0:3 (4:3 ОТ). Характер там есть!
Зак Фукале до заключительных матчей с Минском долго не мог найти себя. Его несколько раз меняли по ходу игр — у «Трактора» уже сыграли три вратаря. Сергей Мыльников травмирован, поэтому из «Челмета» резко подняли Владислава Сухачева. Тот появился со скамейки в матче, где «Трактор» проиграл 0:8. Запомнился результативной ошибкой — альтернативы Фукале нет.
У «Динамо» тоже все выходило не так просто. Против СКА (4−2) помогли две победы в овертаймах, а «Ак Барсу» (4−2) команда вообще проиграла две стартовые встречи (3:5, 0:2). Положительных моментов все-таки было гораздо больше. Максим Комтуа раскрылся в статусе главного бомбардира «Динамо» в плей-офф (13 очков, 7+6). Оба вратаря входят в топы по статистике.
Владислав Подъяпольский пропустил старт плей-офф, когда восстанавливался после травмы. Теперь же у Подъяпольского пять побед в шести играх и 94,2% ОБ (лучший показатель). Он заслуженно подписал новый контракт с «Динамо» еще на два сезона. Моторыгин выиграл половину из шести матчей в плей-офф-2024/25, но тоже выглядел прилично (92% ОБ).
Кудашов уважительно относится к новому сопернику: «Мастерства там столько же, как и в СКА, силы и мобильности столько же, как в “Ак Барсе”. Наверное, это симбиоз СКА и “Ак Барса”. Кажется, все достоинства “Трактора” связаны именно с атакой. Поэтому ждем серию, где будет много заброшенных шайб. Конечно, если вратари “Динамо” не сотворят новые чудеса.
Автор: Александр Плеханов