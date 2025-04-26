Полуфиналы Кубка Гагарина — расклады: «Локомотив» остается фаворитом, у «Динамо» доминируют вратари

Команда Бенуа Гру вроде бы проиграла всего три матча за два раунда с «Адмиралом» (4−2) и минским «Динамо» (4−1). Зато сколько раз отыгрывалась! «Трактор» перевернул домашнюю игру против «Адмирала» (с 0:4 на 5:4 ОТ). Позже были матчи против Минска, когда Челябинск забрасывал три шайбы за минуту (с 1:2 на 4:2) или камбэкал с 0:3 (4:3 ОТ). Характер там есть!