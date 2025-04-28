Никита Серебряков: Играли с очень структурно сильной командой

— Это неверные впечатления. Ги нам очень много подсказывал как действовать в атаке и обороне. И у нас не было задачи перетерпеть, условно говоря, два периода, а потом всё будет хорошо. В любом случае Буше нам говорил стараться идти в атаку, подсказывал, какие есть слабые места у соперника. К сожалению, мы ими не воспользовались — всё равно «Локомотив» был силён. Повторюсь, уже несколько лет эта команда по сути не меняла ни состав, ни тренерский штаб. Люди внутри хорошо знают и чувствуют друг друга. И мы понимали, с каким соперником встречаемся. Может быть, чуть-чуть не в наших силах было выбирать, как начнётся матч. Но мы старались на каждую игру настраиваться и делать всё, что от нас зависит.