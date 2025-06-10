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«Салават» всегда берет топ-легионеров, а сейчас подписал середняка. В Уфе нет денег на новых звезд?

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Источник: ХК «Адмирал»

«Сибирь» подписала бакалавра психологии

Подписание атакующего защитника Дэвида Фэрренса намекает на то, что вероятность Тревора Мерфи остаться в «Сибири» уменьшается. Правда, новичок приехал на куда меньшую зарплату — 35 миллионов оклада и еще 15 бонусами при достижении отметки в 40 очков.

По юниорам Фэррэнс, прошедший через Национальную программу развития США вместе с Куинном Хьюзом, Брэди Ткачаком и Сашей Хмелевски, котировался достаточно высоко. В итоге ярко-легкий и подвижный защитник-игровичок, отыгравший полный бакалаврский курс в Бостонском университете (одна из сильнейших хоккейных программ в NCAA), ушел в третьем раунде драфта в «Нэшвилл».

Вот только на профессиональном уровне, за исключением неплохого сезона-2022/23, он ничего не показал и в 2024-м докатился до Ист-Коста. Не взлетел Фэрренс и в Германии — зато стал королем синей линии в скромном финском «КуКу», выживавшем за счет легионеров. Но уровень финского чемпионата сейчас настолько низок, что его прошлогодние 37 очков вполне могут оказаться пшиком в КХЛ.

Кстати, Дэвид — дипломированный бакалавр психологии. Кого из игроков «Сибири» записываем на прием к играющему доктору?

Дронов — в «Тракторе» на три года

В том, что происходит в КХЛ в нынешнее межсезонье, можно заметить интересную и важную тенденцию. Все клубы при первой же возможности стараются продлевать своих лидеров, не жалея денег. Нельзя жить только моментом, поскольку выбор хороших игроков ограничен. О будущем лучше подумать заранее и как можно быстрее.

Защитник Григорий Дронов провел лучший сезон в своей карьере, выйдя на принципиально иной уровень. Менеджмент «Трактора» сделал все, чтобы удержать игрока от выхода на рынок в следующем июне, и добавил к действующему контракту еще два года. Новое соглашение действительно вплоть до лета 2028-го. Дронов будет зарабатывать по 70 миллионов рублей за сезон.

«Салават» нашел легионера у «Адмирала»

Новичок «Салавата Юлаева» Джек Родуолд — добротный хоккеист по меркам КХЛ, но он крепкий середняк, которым сподручнее затыкать дыры, а не укреплять состав полуфиналиста Кубка Гагарина. Кажется, это подписание экс-форварда «Адмирала» говорит о весьма умеренных амбициях на предстоящий сезон и ограниченных финансовых возможностях клуба. Обычно в Уфу легионеров привозили для больших дел. Для третьего звена Родуолд подойдет нормально, для второго — уже не очень.

Игроки, с которым менеджменту «Салавата» не удалось договориться, не просили заоблачных денег, если отталкиваться от ситуации на рынке в целом. А зарплата Родуолда составит 30 миллионов рублей. Ожидания как минимум на ближайший сезон должны быть скромными. Надо жить по средствам, не строя лишних иллюзий. Попадание в четверку лучших на «Востоке» объективно будет хорошим результатом.

«Торпедо» взяло травматичного защитника

Помня о том, как Сергей Бойков притягивает травмы, можно немного удивиться его подписанию. Понятно, что менеджмент «Торпедо» хочет добавить своей обороне самоотверженности, габаритов, мускулов и силовой составляющей. Опытный защитник, который будет получать скромные 15 миллионов рублей, для этой роли подходит, но вопросы по его здоровью никуда не делись.

Михаил Зислис, Иван Богун