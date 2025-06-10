«Салават» всегда берет топ-легионеров, а сейчас подписал середняка. В Уфе нет денег на новых звезд?

Вот только на профессиональном уровне, за исключением неплохого сезона-2022/23, он ничего не показал и в 2024-м докатился до Ист-Коста. Не взлетел Фэрренс и в Германии — зато стал королем синей линии в скромном финском «КуКу», выживавшем за счет легионеров. Но уровень финского чемпионата сейчас настолько низок, что его прошлогодние 37 очков вполне могут оказаться пшиком в КХЛ.