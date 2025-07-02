Российский защитник уехал от Овечкина к Малкину, ЦСКА взял канадского вратаря. Трансферы дня в хоккее

Стартовые позиции в новом клубе хорошие. Вульф — перспективный голкипер, но пока провел только один полноценный сезон на уровне НХЛ. Также в системе 28-летний Девин Кули, у него всего шесть матчей в лиге. Просветову нужно хвататься за каждый шанс, который получит вратарь: что на предсезонке, что уже в регулярке. И доказав «Калгари», что он готов к игре в НХЛ, Иван может получить более выгодный контракт.