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Российский защитник уехал от Овечкина к Малкину, ЦСКА взял канадского вратаря. Трансферы дня в хоккее

Главные переходы в FONBET КХЛ и НХЛ.

Источник: USA Today Sports

«Ак Барс» подписал двух канадцев

Своих первых новичков в нынешнее межсезонье «Ак Барс» представил скопом, одновременно объявив о заключении годичных контрактов с двумя канадцами — защитником Уайаттом Калинюком и нападающим Брэндоном Биро. Оба игрока должны были продолжить карьеру в «Витязе», с которым давно договорились. Но закрытие подмосковного клуба привело к нынешней сделке. Его уже бывший генеральный менеджер Игорь Варицкий одной ногой сам был в «Ак Барсе», поэтому эти трансферы во многом его заслуга.

Биро и сейчас, и в перспективе кажется поинтереснее. Он должен принести больше пользы, чем Калинюк, которому нет места в первой бригаде большинства при здоровом Митчелле Миллере. Защитником помимо «Витязя» ранее интересовались «Спартак» и «Сочи». По информации «СЭ», Биро заработает 35 миллионов рублей, Калинюк — 40. Примерно столько им давал «Витязь». «Ак Барс» улучшил глубину состава, но принципиально сильнее не стал.

ЦСКА нашел основного вратаря

ЦСКА подписал двухлетний контракт с 30-летним вратарем Спенсером Мартином. Канадец большую часть прошлого сезона провел в АХЛ, выступая за «Чикаго Вулвз». Всего в НХЛ он сыграл 66 матчей в составе «Колорадо», «Ванкувера», «Коламбуса» и «Каролины».

Зарплата Мартина составит 55 миллионов рублей в год. Потенциально этот голкипер как минимум не хуже Зака Фукале, хотя действует в другой манере. С учетом модели, которую проповедует Игорь Никитин, и при наличии элитного тренера вратарей Рашита Давыдова стоит ожидать Мартина по итогам сезона как минимум в пятерке лучших игроков своего амплуа в КХЛ по основным показателям.

Алексеев перешел в «Питтсбург»

Защитника Александра Алексеева, который стал не нужен «Вашингтону», подобрал «Питтсбург». Россиянин подписал с «Пингвинз» односторонний контракт сроком на один год и зарплатой 775 тысяч долларов. Для него это чуть ли не последний шанс стать полноценным игроком основного состава на уровне НХЛ.

Его новая команда, похоже, с головой нырнет в перестройку. Алексеев обязан использовать эту возможность, а не размениваться на всякие скандальные истории. Вернуться в «Салават Юлаев» он всегда успеет.

Просветов снова пробует закрепиться в НХЛ

Иван Просветов предпринимает новую попытку попасть в НХЛ. Экс-вратарь ЦСКА подписал однолетний контракт с «Калгари» на скромные 950 тысяч долларов. Соглашение с «Флэймз» — не про деньги, а про шанс навязать конкуренцию Дастину Вульфу, одному из открытий прошлого сезона. Команда рассталась с Даниэлем Владаржем и доверилась Просветову, который за океаном поиграл в системах «Аризоны» и «Колорадо».

Возвращение в Россию случилось прошлым летом, но не сказать, что в ЦСКА Иван блистал и показал феноменальный уровень. Просветов в регулярке временами проигрывал конкуренцию молодому Дмитрию Гамзину, а в плей-офф не спас команду в серии с минским «Динамо». Контракт с «Калгари» — едва ли не последний шанс зацепиться за НХЛ, к которой вратарь стремился долгие годы.

Стартовые позиции в новом клубе хорошие. Вульф — перспективный голкипер, но пока провел только один полноценный сезон на уровне НХЛ. Также в системе 28-летний Девин Кули, у него всего шесть матчей в лиге. Просветову нужно хвататься за каждый шанс, который получит вратарь: что на предсезонке, что уже в регулярке. И доказав «Калгари», что он готов к игре в НХЛ, Иван может получить более выгодный контракт.

Свечников перезагружает карьеру в «Амуре»

«Амур» постепенно закрывает ключевые позиции состава. Доверие молодежи и местным игрокам всегда похвально, но, чтобы команда боролась за плей-офф, необходим опытный костяк. Позицию вингера в топ-6 призван закрыть Евгений Свечников, который провел прошлый чемпионат в «Торпедо». Форвард готовится к третьему сезону после возвращения из Северной Америки.

Падение по клубам прослеживается без въедливого анализа: из «Ак Барса» Свечников-старший уехал в Нижний Новгород, а теперь отправился на Дальний Восток. Сменивший вектор «Амур» видится идеальным местом для перезагрузки карьеры. Следующей остановкой, если Евгений не раскроется в новом клубе, может стать ВХЛ.

Михаил Скрыль, Михаил Зислис