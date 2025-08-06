«Трактор» сформировал тренерский штаб, «Авангард» ждёт Маклауда. Хоккейные итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 5 августа.
«Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026 КХЛ
Челябинский «Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.
В новый тренерский штаб вошли:
- Бенуа Гру — главный тренер;
- Рафаэль Рише — ассистент главного тренера;
- Марио Рише — ассистент главного тренера;
- Дмитрий Черных — ассистент главного тренера;
- Петер Шкрабел — тренер вратарей;
- Александр Соловьёв — тренер-аналитик;
- Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;
- Михаил Бутуев — тренер по ОФП.
Отмечается, что в межсезонье Континентальной хоккейной лиги команду покинули пять представителей тренерского штаба: Борис Миронов, Юрий Кузьменков, Максим Смельницкий, Даниил Бабенко и Владимир Гапонов.
Сопин ответил на вопрос, при каком условии Маклауд вернётся в «Авангард»
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин ответил на вопрос, при каком условии нападающий Майкл Маклауд вернётся в стан «ястребов». Форвард ранее был обвинён в сексуальном насилии, однако позже оправдан в канадском суде.
— Есть обновления по ситуации с Маклаудом?
— В ближайшие две недели прояснится его статус в НХЛ — будет ли ему разрешено вести переговоры с клубами или нет. От этого будет зависеть его судьба в Северной Америке. Если ему откажут в продолжении карьеры в НХЛ или команды оттуда не захотят нести репутационные риски и потери и не станут подписывать с ним контракт, то он вернётся в «Авангард».
— То есть либо НХЛ, либо «Авангард»?
— Мы других вариантов не рассматриваем. Обмен его прав не обсуждается. Ждём его в КХЛ только в «Авангарде».
— Готовы ждать его только две недели, не больше?
— Наша позиция с Буше — хотим видеть его сейчас, с первых дней. Но ситуация сложилась так, как сложилась. Две недели — не критическая дата, мы можем подождать. При условии, что он вернётся к нам, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал провал селекции
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о селекционной работе казанского клуба и ответил на критику данного аспекта команды.
— У вас впереди второй год работы в Казани, он во многом может стать определяющим, как оцените селекцию команды?
— Наличие контракта не гарантирует, что игрок или тренер доработает его до конца. Мы концентрируем на этом внимание, делаем свою работу. Если говорить о селекции, то ещё на весенней пресс-конференции я озвучивал, какие позиции мы хотим укрепить. Что-то удалось осуществить, что-то — нет. Работа в этом направлении идёт. Наша цель — не подписывать громкие имена, а сбалансировать команду. Ищем игроков не на эмоциях.
— Многие критикуют селекционную работу «Ак Барса» в это межсезонье.
— Повторюсь, мы не гонимся за громкими именами. Есть такая шутка, но она даже философская: «На всемирной встрече пессимистов приняли решение больше не собираться». Мы не пессимисты. Если бы мы не были уверены в том, что готовы сделать шаг выше, то я перед вами сейчас не стоял бы. Мы знаем, что нужно делать, донесли это до ребят. Летние тесты и медосмотр показали, что ребята вернулись из отпуска в лучшем состоянии, чем годом ранее, в этом компоненте мы стали сильнее.
Посмотрим на ребят из системы, в прошлом сезоне у них был хороший опыт игры в КХЛ. Кому-то дали шанс авансом. Будем искать внутренние резервы, задача у нас прежняя — в каждом матче искать пути для побед, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».
Агент Кузнецова рассказал, возможно ли возвращение Евгения в СКА в это межсезонье
Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, заявил, что хоккеист не вернётся в СКА в это межсезонье. На данный момент форвард ищет варианты трудоустройства в Национальной хоккейной лиге.
- Возможно ли возвращение Кузнецова в СКА в это межсезонье?
- Нет.
- Закрыты ли двери в СКА в будущем?
- Переговоров никаких нет. Двери, нет, не закрыты. Если они проявят интерес, то будем разговаривать. Но после того, как у нас всё решится с НХЛ.
- Евгений часто надевает одежду с изображением логотипа «Трактора». Это никак не связано с его будущим клубом?
- Он всегда в ней катался. Просто раньше на это внимания не обращали. Когда он играл в «Вашингтоне», летом тоже в одежде «Трактора» ходил, — цитирует Бабаева «Спорт день за днём».
Денис Лутченко