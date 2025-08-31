Ричмонд
Хоккеисты ЦСКА в седьмой раз выиграли Кубок мэра Москвы, сравнявшись с московским «Динамо»

В финале армейцы обыграли динамовцев Минска.

Источник: https://vk.com/cskahockey_ru

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:2 обыграл минское «Динамо» в финальном матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Турнир проходил на арене «Мегаспорт».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Коваленко (16-я и 55-я минуты) и Денис Гурьянов (40). Второй гол Коваленко забил благодаря успешной реализации буллита. У проигравших отличились Вадим Шипачев (18) и Виталий Пинчук (44).

В матче за третье место китайский «Шанхай Дрэгонс» победил московское «Динамо» (6:1), в игре за пятую позицию московский «Спартак» переиграл нижегородское «Торпедо» (4:0).

Кубок мэра — товарищеский турнир, который проводится перед стартом сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Московское «Динамо» и ЦСКА — единственные клубы, не пропустившие ни одного розыгрыша. Им принадлежит и наибольшее число побед — по семь. Трижды в Кубке мэра Москвы побеждал «Спартак», один раз — подмосковный «Витязь», который этим летом прекратил существование.

Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября матчем в Ярославе, в котором местный «Локомотив» примет челябинский «Трактор».