«Барыс» устроил сенсацию с «Трактором», «Северсталь» разбила «Нефтехимик». Итоги дня в КХЛ

«Амур» всухую выиграл в Новосибирске, «Спартак» с трудом обыграл «Сочи».

Источник: Антон Вымотов, photo.khl.ru

7 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Подводим их итоги.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 1, 7.09.2025, 13:30
Сибирь
0
Амур
2

На 28-й минуте нападающий Сергей Дубакин забросил первую шайбу и вывел хабаровчан вперёд. На 56-й минуте форвард Олег Ли удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт — 2:0.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 1, 7.09.2025, 14:30
Барыс
4
Трактор
3

Голами в составе «Барыса» отметились Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий и Тайс Томпсон, реализовавший двойной численный перевес на 53-й минуте матча. Шайбы в составе «Трактора» забросили Джош Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер, Пьеррик Дюбе, сравнявший счёт за две с половиной минуты до конца при игре с пустыми воротами. В овертайме победу одержал «Барыс» благодаря шайбе Райли Уолша в большинстве на старте овертайма.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 1, 7.09.2025, 17:00
Спартак
4
Сочи
3

Голами в составе «Спартака» отметились Александр Беляев, Адам Ружичка, Герман Рубцов и Никита Коростелёв. За «Сочи» шайбы забросили Сергей Попов, Ноэль Хёфенмайер и Артур Тянулин.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 1, 7.09.2025, 17:00
Нефтехимик
0
Северсталь
5

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко отметился голом и результативной передачей. Ещё по шайбе в составе череповецкой команды забросили Никита Камалов, Руслан Абросимов, Томас Грегуар и Кирилл Танков.

Егор Торишный