Московское «Динамо» проиграло четвертый из пяти матчей в КХЛ

Бело-голубые проиграли в гостях «Барысу» со счетом 2:5.

Источник: ХК "Динамо" Москва

АСТАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Астанинский «Барыс» со счетом 5:2 обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансар Шайхмедденов (25-я минута), Вячеслав Колесников (38), Майкл Веккьоне (51, 59) и Ализан Омирбеков (57). У проигравших отличились Максим Комтуа (1) и Никита Гусев (48).

«Динамо» проиграло четыре из пяти стартовых матчей в текущем регулярном чемпионате. Бело-голубые набрали 3 очка и занимают предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету «Барыса» 6 очков, команда занимает 3-е место в Восточной конференции.

В следующем матче московское «Динамо» в гостях сыграет с «Адмиралом» из Владивостока 20 сентября. «Барыс» в тот же день встретится с «Северсталью» из Череповца.

В других матчах игрового дня «Автомобилист» из Екатеринбурга обыграл уфимский «Салават Юлаев» (4:2), омский «Авангард» в серии буллитов одолел минское «Динамо» (5:4), хабаровский «Амур» победил «Шанхай Дрэгонс» (5:4), а «Адмирал» обыграл «Сибирь» из Новосибирска (2:0).

Барыс
5:2
0:1, 2:0, 3:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
15.09.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 7662 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Алексей Кудашов
Вратари
Андрей Шутов
Максим Моторыгин
(00:00-58:29)
Максим Моторыгин
(c 58:33)
1-й период
00:40
Максим Комтуа
(Фредрик Классон, Максим Мамин)
10:09
Командный штраф
2-й период
24:09
Артем Швец-Роговой
24:29
Ансар Шайхмедденов
(Алихан Омирбеков, Кирилл Савицкий)
32:07
Максим Мамин
37:00
Дилан Сикьюра
37:00
Максим Комтуа
37:24
Вячеслав Колесников
(Майк Веккионе, Райлли Уолш)
38:59
Мэйсон Морелли
3-й период
47:00
Никита Гусев
(Девин Броссо)
48:41
Максим Мамин
49:45
Кирилл Готовец
50:38
Майк Веккионе
(Эмиль Галимов, Райлли Уолш)
53:12
Ансар Шайхмедденов
53:12
Дилан Сикьюра
56:00
Алихан Омирбеков
(Майк Веккионе)
58:33
Майк Веккионе
(Андрей Шутов, Дмитрий Бреус)
Статистика
Барыс
Динамо М
Штрафное время
8
16
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит