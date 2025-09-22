Хмелевски обменяют в «Авангард», у Радулова первый хет-трик за «Локомотив». Итоги дня КХЛ

26-летний американский нападающий выступает за клуб из Уфы с 2022 года. В текущем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести матчах. Всего на счету Хмелевски 239 игр в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.