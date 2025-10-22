Шайбы Дроздова и Алистрова помогли ЦСКА и «Ак Барсу» добиться побед в матчах КХЛ

В Санкт-Петербурге состоялось «армейское дерби» СКА и ЦСКА, которое завершилось победой московского клуба со счетом 4:3. Белорусский нападающий ЦСКА Иван Дроздов забросил вторую шайбу своей команды, в 18 матчах сезона в активе хоккеиста 5 (3+2) результативных баллов. Для столичной команды эта виктория стала третьей подряд, в то время как СКА проиграл восьмой из девяти последних матчей.
Параллельно «Ак Барс» на своем льду минимально одолел «Локомотив» — 1:0. Автором единственного точного броска в середине третьего периода стал наш Владимир Алистров. За 17 игр чемпионата белорус отличился шесть раз и отдал столько же голевых передач. Также 22 октября «Торпедо» на выезде было сильнее «Сочи» (3:1), дубль за нижегородцев оформил форвард сборной Беларуси Шейн Принс.
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Егор Заврагин
(00:00-57:54)
Дмитрий Гамзин
Егор Заврагин
(58:45-58:56)
02:58
Николай Голдобин
(Рокко Гримальди, Тревор Мерфи)
11:46
Андрей Педан
14:31
Колби Уильямс
20:18
Джозеф Бландизи
20:44
Николай Коваленко
(Дмитрий Бучельников)
33:14
Иван Дроздов
(Павел Карнаухов, Даниэль Спронг)
41:53
Колби Уильямс
(Максим Соркин)
49:28
Владислав Романов
(Валентин Зыков, Маркус Филлипс)
49:45
Марат Хайруллин
50:31
Андрей Локтионов
51:42
Даниэль Спронг
(Денис Гурьянов, Никита Нестеров)
58:45
Михаил Воробьев
(Тревор Мерфи, Сергей Плотников)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит