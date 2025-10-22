Шайбы Дроздова и Алистрова помогли ЦСКА и «Ак Барсу» добиться побед в матчах КХЛ

В Санкт-Петербурге состоялось «армейское дерби» СКА и ЦСКА, которое завершилось победой московского клуба со счетом 4:3. Белорусский нападающий ЦСКА Иван Дроздов забросил вторую шайбу своей команды, в 18 матчах сезона в активе хоккеиста 5 (3+2) результативных баллов. Для столичной команды эта виктория стала третьей подряд, в то время как СКА проиграл восьмой из девяти последних матчей.