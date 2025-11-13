Ричмонд
«Авангард» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 3:2 одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джованни Фьоре (4-я минута), Майкл Маклауд (32) и Эндрю Потуральски (57). У проигравших отличились Виталий Кравцов (8) и Михаил Григоренко (31).

«Авангард» прервал серию из трех поражений в КХЛ и располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 33 очка в 25 матчах. «Трактор» занимает пятое место на Востоке, на счету команды 31 очко после 27 встреч.

В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо» 16 ноября. «Трактор» в этот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».

Авангард
3:2
1:1, 1:1, 1:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
13.11.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Бенуа Гру
Вратари
Никита Серебряков
Крис Дригер
1-й период
03:50
Джованни Фьоре
(Константин Окулов)
07:41
Виталий Кравцов
(Григорий Дронов, Андрей Светлаков)
11:45
Артем Блажиевский
2-й период
30:17
Михаил Григоренко
(Григорий Дронов, Джош Ливо)
31:21
Майкл Маклауд
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
3-й период
56:10
Эндрю Потуральски
(Майкл Маклауд, Максим Лажуа)
Статистика
Авангард
Трактор
Штрафное время
2
0
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит