«Авангард» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

ОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 3:2 одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джованни Фьоре (4-я минута), Майкл Маклауд (32) и Эндрю Потуральски (57). У проигравших отличились Виталий Кравцов (8) и Михаил Григоренко (31).
«Авангард» прервал серию из трех поражений в КХЛ и располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 33 очка в 25 матчах. «Трактор» занимает пятое место на Востоке, на счету команды 31 очко после 27 встреч.
В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо» 16 ноября. «Трактор» в этот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».
Ги Буше
Бенуа Гру
Никита Серебряков
Крис Дригер
03:50
Джованни Фьоре
(Константин Окулов)
07:41
Виталий Кравцов
(Григорий Дронов, Андрей Светлаков)
11:45
Артем Блажиевский
30:17
Михаил Григоренко
(Григорий Дронов, Джош Ливо)
31:21
Майкл Маклауд
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
56:10
Эндрю Потуральски
(Майкл Маклауд, Максим Лажуа)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит