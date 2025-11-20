Разин считает, что форма Кузнецова не позволяет ему играть три матча подряд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Кузнецов находится не в оптимальной физической форме для того, чтобы проводить три игры через один день. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер команды Андрей Разин.
В матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с екатеринбургским «Автомобилистом», который магнитогорцы выиграли со счетом 5:4, Кузнецов провел на льду три минуты в первом периоде и больше на площадку не выходил.
«Посмотрим, в каком он будет функциональном состоянии к домашней серии, но сегодня в первом периоде было очень много потерь с его стороны, и он, скажем так, не вошел в ритм. Наверное, для его физического состояния рано еще играть три игры через день», — сказал Разин, отвечая на вопрос ТАСС.
Не в лучшей физической готовности к играм находится и капитан «Автомобилиста» Никита Трямкин. Пока он продолжает восстановление от травмы, тренерский штаб команды решил, что он может поддерживать команду с тренерского мостика. «Это принесло результат в играх в Челябинске (“Автомобилист” выиграл у “Трактора” со счетом 5:1 — прим. ТАСС) и с “Нефтехимиком” (“Автомобилист” победил со счетом 6:3 — прим. ТАСС), и мы надеемся, что к матчу в Москве со “Спартаком” (пройдет 27 ноября — прим. ТАСС) он будет готов сыграть», — сказал главный тренер екатеринбуржцев Николай Заварухин.
«Металлург» является лидером Восточной конференции и имеет 46 очков в активе. «Автомобилист» находится на четвертом месте с 35 очками.
Николай Заварухин
Андрей Разин
Евгений Аликин
(00:00-58:59)
Илья Набоков
Евгений Аликин
(59:03-59:08)
Евгений Аликин
(59:25-59:47)
05:27
Никита Шашков
08:51
Макар Хабаров
09:22
Кертис Волк
(Семен Кизимов, Рид Буше)
13:49
Рид Буше
15:40
Михаил Федоров
(Владимир Ткачев, Дерек Барак)
34:34
Семен Кизимов
39:01
Робин Пресс
(Руслан Исхаков)
40:23
Робин Пресс
42:32
Александр Шаров
(Алексей Бывальцев, Роман Горбунов)
43:35
Дерек Барак
(Никита Михайлис)
45:13
Кертис Волк
46:40
Алексей Бывальцев
(Евгений Аликин)
48:29
Роман Горбунов
51:25
Ярослав Бусыгин
52:00
Роман Канцеров
(Дерек Барак, Владимир Ткачев)
55:48
Роман Канцеров
58:11
Дмитрий Юдин
59:25
Никита Михайлис
(Александр Петунин, Руслан Исхаков)
59:47
Артем Каштанов
(Юрий Паутов, Никита Шашков)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит