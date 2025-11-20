Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21.11
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.47
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
21.11
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.46
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
21.11
Торонто
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.37
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
21.11
Филадельфия
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.29
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
21.11
Флорида
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.44
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
21.11
Тампа-Бэй
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.57
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21.11
Чикаго
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.28
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
21.11
Колорадо
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.81
П2
3.66
Хоккей. НХЛ
21.11
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.35
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
21.11
Анахайм
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.41
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
21.11
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.46
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
21.11
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.49
П2
1.91
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
6
П1
X
П2

Разин считает, что форма Кузнецова не позволяет ему играть три матча подряд

В игре с «Автомобилистом» нападающий «Металлурга» провел на льду три минуты.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Кузнецов находится не в оптимальной физической форме для того, чтобы проводить три игры через один день. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер команды Андрей Разин.

В матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с екатеринбургским «Автомобилистом», который магнитогорцы выиграли со счетом 5:4, Кузнецов провел на льду три минуты в первом периоде и больше на площадку не выходил.

«Посмотрим, в каком он будет функциональном состоянии к домашней серии, но сегодня в первом периоде было очень много потерь с его стороны, и он, скажем так, не вошел в ритм. Наверное, для его физического состояния рано еще играть три игры через день», — сказал Разин, отвечая на вопрос ТАСС.

Не в лучшей физической готовности к играм находится и капитан «Автомобилиста» Никита Трямкин. Пока он продолжает восстановление от травмы, тренерский штаб команды решил, что он может поддерживать команду с тренерского мостика. «Это принесло результат в играх в Челябинске (“Автомобилист” выиграл у “Трактора” со счетом 5:1 — прим. ТАСС) и с “Нефтехимиком” (“Автомобилист” победил со счетом 6:3 — прим. ТАСС), и мы надеемся, что к матчу в Москве со “Спартаком” (пройдет 27 ноября — прим. ТАСС) он будет готов сыграть», — сказал главный тренер екатеринбуржцев Николай Заварухин.

«Металлург» является лидером Восточной конференции и имеет 46 очков в активе. «Автомобилист» находится на четвертом месте с 35 очками.

Автомобилист
4:5
1:1, 0:1, 3:3
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
20.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11409 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Андрей Разин
Вратари
Евгений Аликин
(00:00-58:59)
Илья Набоков
Евгений Аликин
(59:03-59:08)
Евгений Аликин
(59:25-59:47)
1-й период
05:27
Никита Шашков
08:51
Макар Хабаров
09:22
Кертис Волк
(Семен Кизимов, Рид Буше)
13:49
Рид Буше
15:40
Михаил Федоров
(Владимир Ткачев, Дерек Барак)
2-й период
34:34
Семен Кизимов
39:01
Робин Пресс
(Руслан Исхаков)
3-й период
40:23
Робин Пресс
42:32
Александр Шаров
(Алексей Бывальцев, Роман Горбунов)
43:35
Дерек Барак
(Никита Михайлис)
45:13
Кертис Волк
46:40
Алексей Бывальцев
(Евгений Аликин)
48:29
Роман Горбунов
51:25
Ярослав Бусыгин
52:00
Роман Канцеров
(Дерек Барак, Владимир Ткачев)
55:48
Роман Канцеров
58:11
Дмитрий Юдин
59:25
Никита Михайлис
(Александр Петунин, Руслан Исхаков)
59:47
Артем Каштанов
(Юрий Паутов, Никита Шашков)
Статистика
Автомобилист
Металлург Мг
Штрафное время
14
6
Игра в большинстве
3
7
Голы в большинстве
1
3
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит