Разин считает, что форма Кузнецова не позволяет ему играть три матча подряд

Не в лучшей физической готовности к играм находится и капитан «Автомобилиста» Никита Трямкин. Пока он продолжает восстановление от травмы, тренерский штаб команды решил, что он может поддерживать команду с тренерского мостика. «Это принесло результат в играх в Челябинске (“Автомобилист” выиграл у “Трактора” со счетом 5:1 — прим. ТАСС) и с “Нефтехимиком” (“Автомобилист” победил со счетом 6:3 — прим. ТАСС), и мы надеемся, что к матчу в Москве со “Спартаком” (пройдет 27 ноября — прим. ТАСС) он будет готов сыграть», — сказал главный тренер екатеринбуржцев Николай Заварухин.