«Северсталь» обыграла «Локомотив» и возглавила Западную конференцию КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Михаил Ильин (5-я минута), Илья Рейнгардт (25).
«Северсталь» благодаря победе обошла «Локомотив» и возглавила турнирную таблицу Западной конференции. Команда из Череповца в 32 матчах набрала 44 очка. «Локомотив», располагающийся на второй строчке, имеет 43 очка после 33 встреч.
В следующем матче «Северсталь» дома сыграет с челябинским «Трактором» 1 декабря, «Локомотив» 2 декабря примет петербургский СКА.
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
28.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5411 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Боб Хартли
Вратари
Александр Самойлов
Даниил Исаев
(00:00-55:18)
Даниил Исаев
(55:50-56:04)
1-й период
04:32
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин, Григорий Ващенко)
15:56
Александр Елесин
2-й период
24:26
Илья Рейнгардт
(Данил Аймурзин)
37:55
Николай Чебыкин
38:00
Артур Каюмов
3-й период
53:14
Командный штраф
54:55
Командный штраф
Овертайм
60:00
Александр Скоренов
60:00
Егор Сурин
Статистика
Северсталь
Локомотив
Штрафное время
11
9
Игра в большинстве
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит