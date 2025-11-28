Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
2
:
Рейнджерс
4
Все коэффициенты
П1
47.00
X
10.50
П2
1.06
Хоккей. НХЛ
29.11
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.43
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
29.11
Чикаго
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
29.11
Даллас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
7
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Сочи
1
П1
X
П2

«Северсталь» обыграла «Локомотив» и возглавила Западную конференцию КХЛ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» дома со счетом 2:0 обыграла ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Михаил Ильин (5-я минута), Илья Рейнгардт (25).

«Северсталь» благодаря победе обошла «Локомотив» и возглавила турнирную таблицу Западной конференции. Команда из Череповца в 32 матчах набрала 44 очка. «Локомотив», располагающийся на второй строчке, имеет 43 очка после 33 встреч.

В следующем матче «Северсталь» дома сыграет с челябинским «Трактором» 1 декабря, «Локомотив» 2 декабря примет петербургский СКА.

Северсталь
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
28.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5411 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Боб Хартли
Вратари
Александр Самойлов
Даниил Исаев
(00:00-55:18)
Даниил Исаев
(55:50-56:04)
1-й период
04:32
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин, Григорий Ващенко)
15:56
Александр Елесин
2-й период
24:26
Илья Рейнгардт
(Данил Аймурзин)
37:55
Николай Чебыкин
38:00
Артур Каюмов
3-й период
53:14
Командный штраф
54:55
Командный штраф
Овертайм
60:00
Александр Скоренов
60:00
Егор Сурин
Статистика
Северсталь
Локомотив
Штрафное время
11
9
Игра в большинстве
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит