ЦСКА может не попасть в плей-офф КХЛ: что не так делает Никитин

После одного из двух поражений от «Динамо» Никитин говорил, что его команда, образно говоря, перешагнула через начальные классы, куда нужно обязательно возвращаться. Возможно, та самая эйфория от первых результатов захлестнула не только болельщиков, но и самих игроков. В ноябре после домашнего поражения от СКА, после чего ЦСКА и опустился на девятое место, Никитин не побоялся сказать, что команды на льду нет и дело может быть в самом тренере. Кто-то усмотрел в этом даже намек на возможную отставку, но в это сейчас не верится, так как у Никитина с ЦСКА долгосрочный контракт. С другой стороны, минувшее межсезонье показало, что при желании клубы не стесняются расторгать соглашения, заключенные на длительный срок.