ЦСКА может не попасть в плей-офф КХЛ: что не так делает Никитин

ЦСКА уже продолжительное время находится вне зоны плей-офф, располагаясь на девятом месте в Западной конференции Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Отставание армейцев от восьмого места выглядит пока незначительным, но все идет к тому, что за попадание в первую восьмерку своей конференции им придется бороться с соперниками, которых они пока по игре не превосходят.
До начала сезона складывалось впечатление, что в плане селекции ЦСКА находится на правильном пути. Казалось, был решен вратарский вопрос благодаря приобретению крепкого иностранца Спенсера Мартина, взяли мастеровитого снайпера с опытом игры в НХЛ Дэниэля Спронга. Из развалившегося летом «Витязя» армейцы взяли один из самых важных наравне с вратарем Максимом Дорожко активов — нападающего Дмитрия Бучельникова. Вместе с двумя другими новичками, Денисом Зерновым и Николаем Коваленко, он составил ударное на старте чемпионата звено. Кубок мэра Москвы и старт чемпионата (победа в дерби с «Динамо» со счетом 6:2) могли заставить болельщиков ЦСКА окунуться в эйфорию: предсезонный турнир армейцы выиграли, показав зрелищную игру в атаке, особенно при реализации большинства.
Однако затем выяснилось, что у ЦСКА есть проблемы по игре с командами из верхней части таблиц обеих конференций. В сентябре с «Локомотивом», откуда в ЦСКА пришел Никитин со своим штабом, в Москве результат был просто неприличным для команды с такими амбициями — 1:5. В октябре в Ярославле действующий обладатель Кубка Гагарина выиграл с менее разгромным счетом — 4:1. Проиграли армейцы и «Металлургу» (1:3), в связи с чем вспомнилось разгромное поражение от того же соперника в октябре прошлого года (0:7), которое стало причиной задержки более чем на час обязательной по регламенту пресс-конференции тогдашнего главного тренера команды Ильи Воробьева из-за прихода в раздевалку руководителей клуба.
Неприятной для ЦСКА тенденцией стало и то, что команда упускала преимущество по ходу матчей, особенно в играх с принципиальными соперниками. В сентябрьской игре со «Спартаком», который тогда из-за допинга лишился ведущего центрфорварда Ивана Морозова, команда Никитина вела со счетом 4:1, но проиграла по буллитам. В конце октября ЦСКА также проиграл «Спартаку» уже в основное время (2:3). Похожий сценарий ждал ЦСКА и в октябре в матче с московским «Динамо», в котором армейцы проиграли в овертайме, ведя 3:0.
Есть ли у Никитина время на перестройку команды?
После одного из двух поражений от «Динамо» Никитин говорил, что его команда, образно говоря, перешагнула через начальные классы, куда нужно обязательно возвращаться. Возможно, та самая эйфория от первых результатов захлестнула не только болельщиков, но и самих игроков. В ноябре после домашнего поражения от СКА, после чего ЦСКА и опустился на девятое место, Никитин не побоялся сказать, что команды на льду нет и дело может быть в самом тренере. Кто-то усмотрел в этом даже намек на возможную отставку, но в это сейчас не верится, так как у Никитина с ЦСКА долгосрочный контракт. С другой стороны, минувшее межсезонье показало, что при желании клубы не стесняются расторгать соглашения, заключенные на длительный срок.
В недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» Никитин ясно дал понять, что игроки пока не понимают, чего он от них хочет. «Ребята делают не то, что понимают сами, а только то, что им говорит тренер. А это очень тяжело — делать на протяжении игры или в серии матчей через день то, что тебе говорят, если ты не понимаешь этого и, самое главное, не принимаешь. Моя задача проста: объяснить, убедить и заставить. Ничего нового», — сказал он тогда.
Матч со СКА (1:4) в Москве тренер назвал точкой невозврата, отметив, что это была первая игра, в которой его подопечные не сражались, и кто-то из них до сих пор не понимает, что происходит. Получается, дальше стоит ждать, что с кем-то из игроков главный тренер может и расстаться, если те не усвоят его систему. Интересно, будет ли Никитин мириться с тем, что тот же Спронг не любит отрабатывать в обороне. Вдобавок к этому никуда не делись проблемы с вратарем: Мартин в итоге не потянул и отправился домой. Примерно на три недели выбыл из-за травмы Бучельников.
Подобная ситуация, связанная с проблемами в ЦСКА в плане построения игры, для Никитина не нова. Такое было и в начале его работы в «Локомотиве». Закончилось тогда все двумя выходами в финал, на создание чемпионского коллектива тренеру потребовалось три года. Но потом была победа в Кубке Гагарина. С ЦСКА у специалиста контракт до 2030 года, но вряд ли в этом клубе ему дадут много времени для необходимой доводки. Впрочем, Никитин уже работал в ЦСКА главным тренером с 2017 по 2021 год при том же руководстве, трижды выводя армейскую команду в финал. И он все прекрасно сам понимает.
(00:00-58:22)
Сергей Иванов
(00:00-59:42)
Александр Самонов
(c 58:30)
00:09
Павел Карнаухов
20:00
Николай Коваленко
25:40
Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
34:46
Рокко Гримальди
(Егор Савиков, Джозеф Бландизи)
39:11
Тревор Мерфи
49:43
Маркус Филлипс
51:39
Михаил Воробьев
54:13
Денис Гурьянов
(Даниэль Спронг, Джереми Рой)
56:15
Марат Хайруллин
(Тревор Мерфи, Михаил Воробьев)
56:15
Денис Гурьянов
58:30
Брендан Лайпсик
(Джозеф Бландизи, Рокко Гримальди)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит