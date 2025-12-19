Арбитр КХЛ извинился перед тренером «Локомотива» за оскорбления

Инцидент произошел во время второго периода встречи, которая состоялась 18 декабря. Судья общался с главным тренером «Локомотива» Бобом Хартли, тот возмущался зафиксированным пробросом. После этого арбитр, забыв выключить микрофон, прокомментировал диалог с тренером. «Он не знает, что сказать. Деда трясет», — сказал судья, использовав также мат. Этот момент попал в трансляцию.
«Во время матча “Локомотив” — ЦСКА арбитр эмоционально высказался о Хартли. Данная ситуация была оперативно рассмотрена лигой. КХЛ провела дополнительную работу по урегулированию инцидента: арбитр лично пообщался с тренером и принес извинения», — заявили в КХЛ.
Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1 в серии буллитов в пользу «Локомотива».
Главным арбитрами в этой игре были Виктор Бирин и Сергей Морозов, линейными — Максим Куприянов и Ярослав Париков.
65-летний канадец Хартли возглавляет «Локомотив» с нынешнего сезона.
Боб Хартли
Игорь Никитин
Даниил Исаев
(00:00-65:00)
Дмитрий Гамзин
(00:00-65:00)
15:15
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Марк Ульев)
26:32
Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Максим Соркин)
34:39
Дмитрий Саморуков
42:15
Рушан Рафиков
42:19
Денис Гурьянов
43:47
Даниил Мисюль
44:44
Мартин Гернат
47:58
Денис Зернов
52:07
Рушан Рафиков
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит