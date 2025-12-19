Ричмонд
Арбитр КХЛ извинился перед тренером «Локомотива» за оскорбления

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) урегулировала скандальную ситуацию в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА, когда арбитр нецензурно выругался в микрофон во время игры. Об этом «Чемпионату» заявили в пресс-службе лиги.

Источник: РБК Спорт

Инцидент произошел во время второго периода встречи, которая состоялась 18 декабря. Судья общался с главным тренером «Локомотива» Бобом Хартли, тот возмущался зафиксированным пробросом. После этого арбитр, забыв выключить микрофон, прокомментировал диалог с тренером. «Он не знает, что сказать. Деда трясет», — сказал судья, использовав также мат. Этот момент попал в трансляцию.

«Во время матча “Локомотив” — ЦСКА арбитр эмоционально высказался о Хартли. Данная ситуация была оперативно рассмотрена лигой. КХЛ провела дополнительную работу по урегулированию инцидента: арбитр лично пообщался с тренером и принес извинения», — заявили в КХЛ.

Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1 в серии буллитов в пользу «Локомотива».

Главным арбитрами в этой игре были Виктор Бирин и Сергей Морозов, линейными — Максим Куприянов и Ярослав Париков.

65-летний канадец Хартли возглавляет «Локомотив» с нынешнего сезона.

Локомотив
2:1
1:0, 0:1, 0:0, 0:0
Б
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7693 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Игорь Никитин
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-65:00)
Дмитрий Гамзин
(00:00-65:00)
1-й период
15:15
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Марк Ульев)
2-й период
26:32
Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Максим Соркин)
34:39
Дмитрий Саморуков
3-й период
42:15
Рушан Рафиков
42:19
Денис Гурьянов
43:47
Даниил Мисюль
44:44
Мартин Гернат
47:58
Денис Зернов
52:07
Рушан Рафиков
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит