Арбитр КХЛ извинился перед тренером «Локомотива» за оскорбления

Инцидент произошел во время второго периода встречи, которая состоялась 18 декабря. Судья общался с главным тренером «Локомотива» Бобом Хартли, тот возмущался зафиксированным пробросом. После этого арбитр, забыв выключить микрофон, прокомментировал диалог с тренером. «Он не знает, что сказать. Деда трясет», — сказал судья, использовав также мат. Этот момент попал в трансляцию.