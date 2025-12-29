Лидер КХЛ «Металлург» завершил год победой над «Трактором»

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 5:4 в овертайме победил челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 500 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Канцеров (18-я и 25-я минуты), Никита Коротков (34), Александр Петунин (57) и Егор Коробкин (64). У проигравших отличились Александр Рыков (33), Джордан Гросс (41), Егор Коршков (52) и Григорий Дронов (59).
«Металлург» является лидером общей таблицы регулярного чемпионата КХЛ с 62 очками в 39 матчах. «Трактор» занимает 6-е место в Восточной конференции, набрав 39 очков после 41 игры.
Следующий матч «Металлург» проведет 3 января в гостях против «Шанхай Дрэгонс». Китайский клуб проводит домашние встречи в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене». «Трактор» днем позднее примет минское «Динамо», которое возглавляет Западную конференцию.
Андрей Разин
Евгений Корешков
Илья Набоков
Сергей Мыльников
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
