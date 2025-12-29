Лидер КХЛ «Металлург» завершил год победой над «Трактором»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Канцеров (18-я и 25-я минуты), Никита Коротков (34), Александр Петунин (57) и Егор Коробкин (64). У проигравших отличились Александр Рыков (33), Джордан Гросс (41), Егор Коршков (52) и Григорий Дронов (59).