Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.12
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
30.12
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
30.12
Сент-Луис
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
30.12
Калгари
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.60
П2
4.26
Хоккей. НХЛ
30.12
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
30.12
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
30.12
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.20
П2
2.46
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Трактор
4
П1
X
П2

Лидер КХЛ «Металлург» завершил год победой над «Трактором»

Магнитогорцы одержали победу в овертайме со счетом 5:4.

Источник: КХЛ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 5:4 в овертайме победил челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 500 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Канцеров (18-я и 25-я минуты), Никита Коротков (34), Александр Петунин (57) и Егор Коробкин (64). У проигравших отличились Александр Рыков (33), Джордан Гросс (41), Егор Коршков (52) и Григорий Дронов (59).

«Металлург» является лидером общей таблицы регулярного чемпионата КХЛ с 62 очками в 39 матчах. «Трактор» занимает 6-е место в Восточной конференции, набрав 39 очков после 41 игры.

Следующий матч «Металлург» проведет 3 января в гостях против «Шанхай Дрэгонс». Китайский клуб проводит домашние встречи в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене». «Трактор» днем позднее примет минское «Динамо», которое возглавляет Западную конференцию.

Металлург Мг
5:4
0:0, 0:0, 0:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
29.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Евгений Корешков
Вратари
Илья Набоков
Сергей Мыльников
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит