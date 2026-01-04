«Ак Барс» со счетом 5:0 разгромил «Автомобилист» в матче КХЛ

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 5:0 обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.
Заброшенными шайбами отметились Артем Галимов (16-я минута), Александр Хмелевский (17), Александр Барабанов (17), Григорий Денисенко (45) и Михаил Фисенко (45).
Ворота «Ак Барса» защищал Тимур Билялов. Он в третий раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы за матч.
«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд. Казанская команда с 58 очками в 42 играх занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» прервал серию из пяти побед. Клуб из Екатеринбурга набрал 49 очков в 41 матче и располагается на 4-й строчке на Востоке.
В следующем матче «Ак Барс» примет омский «Авангард», «Автомобилист» на выезде сыграет с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 6 января.
Анвар Гатиятулин
Николай Заварухин
Тимур Билялов
Владимир Галкин
11:02
Брэндон Биро
15:28
Артем Галимов
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
16:16
Григорий Денисенко
16:57
Александр Хмелевский
(Артур Бровкин, Дмитрий Кателевский)
19:40
Михаил Фисенко
26:52
Александр Барабанов
(Артем Галимов, Илья Сафонов)
44:12
Григорий Денисенко
(Степан Терехов, Константин Лучевников)
44:41
Михаил Фисенко
(Григорий Денисенко, Константин Лучевников)
49:35
Стефан Да Коста
58:41
Степан Фальковский
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит