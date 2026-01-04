Ричмонд
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
05.01
Флорида
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.74
X
4.40
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
05.01
Нью-Джерси
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.30
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
05.01
Чикаго
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.80
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2

«Ак Барс» со счетом 5:0 разгромил «Автомобилист» в матче КХЛ

Встреча прошла в Казани.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 5:0 обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами отметились Артем Галимов (16-я минута), Александр Хмелевский (17), Александр Барабанов (17), Григорий Денисенко (45) и Михаил Фисенко (45).

Ворота «Ак Барса» защищал Тимур Билялов. Он в третий раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы за матч.

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд. Казанская команда с 58 очками в 42 играх занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» прервал серию из пяти побед. Клуб из Екатеринбурга набрал 49 очков в 41 матче и располагается на 4-й строчке на Востоке.

В следующем матче «Ак Барс» примет омский «Авангард», «Автомобилист» на выезде сыграет с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 6 января.

Ак Барс
5:0
2:0, 1:0, 2:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
4.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Николай Заварухин
Вратари
Тимур Билялов
Владимир Галкин
1-й период
11:02
Брэндон Биро
15:28
Артем Галимов
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
16:16
Григорий Денисенко
16:57
Александр Хмелевский
(Артур Бровкин, Дмитрий Кателевский)
19:40
Михаил Фисенко
2-й период
26:52
Александр Барабанов
(Артем Галимов, Илья Сафонов)
3-й период
44:12
Григорий Денисенко
(Степан Терехов, Константин Лучевников)
44:41
Михаил Фисенко
(Григорий Денисенко, Константин Лучевников)
49:35
Стефан Да Коста
58:41
Степан Фальковский
Статистика
Ак Барс
Автомобилист
Штрафное время
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит