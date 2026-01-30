СКА повторил клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ

СКА продлил серию поражений до шести матчей, повторив клубный антирекорд по этому показателю в КХЛ. Впервые команда проиграла шесть встреч подряд в 2021 году, когда ее тренировал Валерий Брагин. В последний раз подопечные Игоря Ларионова побеждали 14 января, одолев в гостевой игре китайский «Шанхай Дрэгонс» (5:2). После этого петербуржцы проиграли дома «Сочи» (1:2), минскому «Динамо» (3:4), «Спартаку» (1:2) и ярославскому «Локомотиву» (1:3), а также на выезде разгромно уступили нижегородскому «Торпедо» (0:6).