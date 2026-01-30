СКА повторил клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 0:4 уступил московскому «Спартаку» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча во дворце спорта «Мегаспорт» прошла в присутствии 7 727 зрителей.
Голы забили Даниил Гутик (13-я, 36-я минуты), Павел Порядин (32) и Никита Коростелев (59). По медицинским причинам встречу пропустил главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов, обязанности наставника команды исполняет Александр Барков.
СКА продлил серию поражений до шести матчей, повторив клубный антирекорд по этому показателю в КХЛ. Впервые команда проиграла шесть встреч подряд в 2021 году, когда ее тренировал Валерий Брагин. В последний раз подопечные Игоря Ларионова побеждали 14 января, одолев в гостевой игре китайский «Шанхай Дрэгонс» (5:2). После этого петербуржцы проиграли дома «Сочи» (1:2), минскому «Динамо» (3:4), «Спартаку» (1:2) и ярославскому «Локомотиву» (1:3), а также на выезде разгромно уступили нижегородскому «Торпедо» (0:6).
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 50 матчах. СКА располагается на 8-й позиции с 53 очками по итогам 49 игр. В следующем матче «Спартак» 2 февраля сыграет в гостях против череповецкой «Северстали», СКА днем ранее встретится на выезде с московским ЦСКА.
Алексей Жамнов
Игорь Ларионов
Александр Георгиев
Сергей Иванов
09:10
Дмитрий Вишневский
11:32
Сергей Сапего
12:11
Никита Зайцев
12:56
Даниил Гутик
(Иван Морозов, Адам Ружичка)
14:40
Андрей Педан
15:27
Даниил Гутик
17:25
Андрей Миронов
20:53
Даниил Гутик
27:29
Сергей Плотников
30:36
Валентин Зыков
31:29
Павел Порядин
(Даниил Гутик, Иван Морозов)
35:05
Никита Недопекин
35:29
Даниил Гутик
(Адам Ружичка, Павел Порядин)
40:00
Джоуи Кин
50:00
Роман Бычков
58:02
Никита Коростелев
(Брэндон Биро)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит