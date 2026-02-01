Ричмонд
СКА уступил ЦСКА и установил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ

СКА уступил ЦСКА и установил антирекорд по количеству поражений подряд в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА в серии буллитов нанес поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась победой со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Денис Гурьянов (17) и Никита Нестеров (36). Победный буллит реализовал Виталий Абрамов. У гостей отличились Андрей Педан (8) и Рокко Гримальди (45).

СКА потерпел седьмое поражение подряд и установил клубный антирекорд по этому показателю. Петербургская команда проиграла шесть матчей в сезоне-2021/22. ЦСКА впервые в сезоне выиграл встречу в серии буллитов.

СКА с 54 очками идет на восьмом месте в таблице Западной конференции, где одержавший четвертую победу подряд ЦСКА (62 очка) располагается на пятой позиции. В следующем матче москвичи 3 февраля примут «Сочи», а петербургская команда в тот же день нанесет визит минскому «Динамо».

В другом матче ярославский «Локомотив» дома переиграл «Сочи» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

ЦСКА
3:2
1:1, 1:0, 0:1, 0:0
Б
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
1.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9949 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Вратари
Дмитрий Гамзин
Артемий Плешков
1-й период
01:49
Бреннан Менелл
07:13
Андрей Педан
(Матвей Поляков, Никита Недопекин)
09:14
Алексей Чуркин
16:26
Денис Гурьянов
(Никита Охотюк, Денис Зернов)
2-й период
31:05
Тахир Мингачев
35:58
Никита Нестеров
(Прохор Полтапов, Виталий Абрамов)
3-й период
44:57
Рокко Гримальди
(Джозеф Бландизи, Егор Савиков)
53:24
Джозеф Бландизи
Овертайм
60:44
Денис Зернов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Виталий Абрамов
(ЦСКА)
Статистика
ЦСКА
СКА
Штрафное время
6
4
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит