СКА уступил ЦСКА и установил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА в серии буллитов нанес поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась победой со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Денис Гурьянов (17) и Никита Нестеров (36). Победный буллит реализовал Виталий Абрамов. У гостей отличились Андрей Педан (8) и Рокко Гримальди (45).
СКА потерпел седьмое поражение подряд и установил клубный антирекорд по этому показателю. Петербургская команда проиграла шесть матчей в сезоне-2021/22. ЦСКА впервые в сезоне выиграл встречу в серии буллитов.
СКА с 54 очками идет на восьмом месте в таблице Западной конференции, где одержавший четвертую победу подряд ЦСКА (62 очка) располагается на пятой позиции. В следующем матче москвичи 3 февраля примут «Сочи», а петербургская команда в тот же день нанесет визит минскому «Динамо».
В другом матче ярославский «Локомотив» дома переиграл «Сочи» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Дмитрий Гамзин
Артемий Плешков
01:49
Бреннан Менелл
07:13
Андрей Педан
(Матвей Поляков, Никита Недопекин)
09:14
Алексей Чуркин
16:26
Денис Гурьянов
(Никита Охотюк, Денис Зернов)
31:05
Тахир Мингачев
35:58
Никита Нестеров
(Прохор Полтапов, Виталий Абрамов)
44:57
Рокко Гримальди
(Джозеф Бландизи, Егор Савиков)
53:24
Джозеф Бландизи
60:44
Денис Зернов
победный бросок: Виталий Абрамов
(ЦСКА)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит