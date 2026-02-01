СКА уступил ЦСКА и установил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ

СКА с 54 очками идет на восьмом месте в таблице Западной конференции, где одержавший четвертую победу подряд ЦСКА (62 очка) располагается на пятой позиции. В следующем матче москвичи 3 февраля примут «Сочи», а петербургская команда в тот же день нанесет визит минскому «Динамо».