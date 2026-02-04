Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
2
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.20
П2
23.00
Хоккей. НХЛ
05.02
Виннипег
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
05.02
Коламбус
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.40
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
05.02
Флорида
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
05.02
Нэшвилл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.24
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
05.02
Колорадо
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.00
П2
4.89
Хоккей. НХЛ
05.02
Юта
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
05.02
Даллас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.50
П2
3.83
Хоккей. НХЛ
05.02
Вегас
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.90
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
05.02
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
05.02
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.24
П2
3.46
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2

«Трактор» всухую обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

«Трактор» со счетом 4:0 обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Челябинский «Трактор» дома нанес поражение казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в среду в Челябинске, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Дубль оформил Михаил Горюнов-Рольгизер (38-я и 57-я минуты), по шайбе забросили Григорий Дронов (1) и Виталий Кравцов (15).

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил свой второй шатаут в текущем регулярном чемпионате и шестой за всю карьеру в лиге. Форвард челябинской команды Джош Ливо отметился двумя голевыми передачами, первая из которых стала 32-летнего канадца сотой в КХЛ.

«Ак Барс» (73 очка) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» (54) располагается на седьмой строчке.

Свои следующие матчи обе команды проведут после намеченного на 7—8 февраля Матча звезд КХЛ. «Трактор» в гостях сыграет с хабаровским «Амуром» 11 февраля, а днем позднее «Ак Барс» примет нижегородское «Торпедо».

Трактор
4:0
2:0, 1:0, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Анвар Гатиятулин
Вратари
Сергей Мыльников
Тимур Билялов
1-й период
00:42
Григорий Дронов
(Виталий Кравцов, Джош Ливо)
07:17
Константин Лучевников
14:14
Виталий Кравцов
(Джош Ливо, Арсений Коромыслов)
15:09
Никита Дыняк
2-й период
24:35
Андрей Светлаков
27:18
Дмитрий Кателевский
37:26
Михаил Горюнов-Рольгизер
(Арсений Коромыслов)
37:42
Арсений Коромыслов
3-й период
56:00
Михаил Горюнов-Рольгизер
(Григорий Дронов, Логан Дэй)
58:18
Александр Кадейкин
Статистика
Трактор
Ак Барс
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит