«Трактор» всухую обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил свой второй шатаут в текущем регулярном чемпионате и шестой за всю карьеру в лиге. Форвард челябинской команды Джош Ливо отметился двумя голевыми передачами, первая из которых стала 32-летнего канадца сотой в КХЛ.