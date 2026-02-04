«Трактор» всухую обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Челябинский «Трактор» дома нанес поражение казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в среду в Челябинске, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Дубль оформил Михаил Горюнов-Рольгизер (38-я и 57-я минуты), по шайбе забросили Григорий Дронов (1) и Виталий Кравцов (15).
Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил свой второй шатаут в текущем регулярном чемпионате и шестой за всю карьеру в лиге. Форвард челябинской команды Джош Ливо отметился двумя голевыми передачами, первая из которых стала 32-летнего канадца сотой в КХЛ.
«Ак Барс» (73 очка) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» (54) располагается на седьмой строчке.
Свои следующие матчи обе команды проведут после намеченного на
Евгений Корешков
Анвар Гатиятулин
Сергей Мыльников
Тимур Билялов
00:42
Григорий Дронов
(Виталий Кравцов, Джош Ливо)
07:17
Константин Лучевников
14:14
Виталий Кравцов
(Джош Ливо, Арсений Коромыслов)
15:09
Никита Дыняк
24:35
Андрей Светлаков
27:18
Дмитрий Кателевский
37:26
Михаил Горюнов-Рольгизер
(Арсений Коромыслов)
37:42
Арсений Коромыслов
56:00
Михаил Горюнов-Рольгизер
(Григорий Дронов, Логан Дэй)
58:18
Александр Кадейкин
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит