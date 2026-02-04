«Локомотив» в четвертый раз в сезоне обыграл «Спартак» в КХЛ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Первую шайбу в матче забросил защитник «Спартака» Даниил Орлов (12). Спустя 20 секунд счет сравнял Максим Шалунов (12-я минута), а победу хозяевам принес гол Максима Березкина (30). Шайбу в пустые ворота забросил Артур Каюмов (60).
Железнодорожники в четвертый раз в сезоне одержали победу над «красно-белыми».
«Локомотив» победил в шестом матче подряд и с 75 очками возглавляет таблицу Западной конференции, где «Спартак» с 62 баллами идет шестым.
В следующем матче «Локомотив» 10 февраля сыграет с «Шанхайскими драконами» на льду соперника в Санкт-Петербурге. В этот же день «Спартак» примет московское «Динамо».
Боб Хартли
Алексей Жамнов
Даниил Исаев
Александр Георгиев
(00:00-33:24)
Александр Георгиев
(33:54-58:40)
Александр Георгиев
(c 59:41)
07:58
Дмитрий Вишневский
11:10
Даниил Орлов
(Никита Коростелев, Павел Порядин)
11:30
Максим Шалунов
(Егор Сурин, Александр Радулов)
24:37
Алексей Береглазов
29:47
Максим Березкин
(Александр Волков)
33:54
Андрей Сергеев
34:50
Павел Порядин
36:40
Дмитрий Вишневский
47:16
Павел Красковский
47:16
Иван Морозов
59:41
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Андрей Сергеев)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит