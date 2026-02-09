Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10.02
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.42
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
10.02
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.52
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
10.02
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
10.02
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
10.02
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
10.02
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.06
П2
1.55

Матч КХЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» начнется с минуты молчания

В понедельник стало известно, что в возрасте 32 лет скончался бывший хоккеист «Спартака» и «Динамо» Артем Федоров.

Источник: photo.khl.ru

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» начнется с минуты молчания в память о бывшем хоккеисте Артеме Федорове. Об этом сообщила пресс-служба «Спартака».

В понедельник пресс-служба «Сочи» сообщила, что Артем Федоров скончался в возрасте 32 лет.

Федоров несколько лет выступал за «Спартак» и «Динамо». Также в КХЛ хоккеист играл за уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. В регулярных чемпионатах и плей-офф нападающий провел 376 матчей, в которых забросил 66 шайб и сделал 103 результативные передачи. В 2015 году он стал победителем Универсиады в составе сборной России.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится 10 февраля и начнется в 19:30 мск.

Хоккей. КХЛ
10.02
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.25