Матч КХЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» начнется с минуты молчания

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» начнется с минуты молчания в память о бывшем хоккеисте Артеме Федорове. Об этом сообщила пресс-служба «Спартака».
В понедельник пресс-служба «Сочи» сообщила, что Артем Федоров скончался в возрасте 32 лет.
Федоров несколько лет выступал за «Спартак» и «Динамо». Также в КХЛ хоккеист играл за уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. В регулярных чемпионатах и плей-офф нападающий провел 376 матчей, в которых забросил 66 шайб и сделал 103 результативные передачи. В 2015 году он стал победителем Универсиады в составе сборной России.
Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится 10 февраля и начнется в 19:30 мск.