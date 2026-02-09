Матч КХЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» начнется с минуты молчания

Федоров несколько лет выступал за «Спартак» и «Динамо». Также в КХЛ хоккеист играл за уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. В регулярных чемпионатах и плей-офф нападающий провел 376 матчей, в которых забросил 66 шайб и сделал 103 результативные передачи. В 2015 году он стал победителем Универсиады в составе сборной России.