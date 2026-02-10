«Металлург» в третий раз по ходу сезона обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) в пользу хозяев, в составе которых отличились Никита Коротков (18-я минута), Руслан Исхаков (22), Андрей Козлов (28) и Михаил Федоров (33). У «Автомобилиста» шайбу забросил Брукс Мэйсек (48).
Мэйсек набрал 300-е очко в КХЛ. Всего в активе 33-летнего форварда 159 шайб и 141 передача в 435 играх чемпионата.
«Металлург» третий раз по ходу сезона обыграл «Автомобилист», счет в очных встречах — 3−0 в пользу клуба из Магнитогорска.
«Металлург», который ранее обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ, одержал пятую победу кряду в лиге и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков. «Автомобилист» (64) располагается на четвертой позиции.
В следующем матче чемпионата «Металлург» 13 февраля на выезде сыграет против уфимского «Салавата Юлаева», «Автомобилист» в этот же день примет московское «Динамо».
Андрей Разин
Николай Заварухин
Александр Смолин
Евгений Аликин
(00:00-27:20)
Владимир Галкин
(c 27:20)
02:30
Александр Шаров
07:02
Роман Горбунов
13:12
Джесси Блэкер
17:05
Никита Коротков
(Данила Паливко, Алексей Маклюков)
21:56
Руслан Исхаков
(Александр Петунин)
27:20
Андрей Козлов
30:10
Артем Щучинов
31:22
Владимир Галкин
32:09
Михаил Федоров
(Руслан Исхаков, Дерек Барак)
33:06
Люк Джонсон
47:41
Брукс Мэйсек
(Семен Кизимов)
53:32
Никита Коротков
58:34
Никита Михайлис
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит