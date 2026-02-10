«Металлург» в третий раз по ходу сезона обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) в пользу хозяев, в составе которых отличились Никита Коротков (18-я минута), Руслан Исхаков (22), Андрей Козлов (28) и Михаил Федоров (33). У «Автомобилиста» шайбу забросил Брукс Мэйсек (48).