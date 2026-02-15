«Автомобилист» со счетом 8:1 разгромил «Металлург» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» дома разгромил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0). В составе победителей хет-трик оформил Даниэль Спронг (14, 23 и 29-я минуты), по шайбе забросили Семен Кизимов (2), Ярослав Бусыгин (22), Максим Денежкин (45), Артем Каштанов (58) и Данил Романцев (60). У «Металлурга» отличился Егор Яковлев (32).
30-летний нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров провел свою 600-ю игру в КХЛ и оформил ассистентский хет-трик. Нидерландский форвард «Автомобилиста» Спронг оформил свой второй хет-трик в дебютном сезоне в лиге.
«Автомобилист» выиграл у «Металлурга» впервые в текущем сезоне. Предыдущие три встречи остались за «Магниткой».
«Металлург» (87 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» (66) располагается на четвертой строчке.
В следующем матче «Автомобилист» примет «Сочи», а «Металлург» в гостях сыграет с астанинским «Барысом». Обе встречи состоятся 17 февраля.
Николай Заварухин
Андрей Разин
Владимир Галкин
Александр Смолин
(00:00-21:27)
А. Уткин
(21:27-21:43)
Александр Смолин
(21:43-30:01)
Александр Смолин
(c 31:14)
01:07
Семен Кизимов
(Максим Денежкин)
13:01
Даниэль Спронг
(Александр Шаров, Джесси Блэкер)
14:51
Никита Трямкин
19:06
Егор Яковлев
21:27
Ярослав Бусыгин
(Александр Шаров, Брукс Мэйсек)
22:08
Даниэль Спронг
(Александр Шаров, Брукс Мэйсек)
24:35
Данил Романцев
27:30
Александр Шаров
30:01
Алексей Бывальцев
31:14
Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
37:27
Андрей Козлов
38:05
Даниэль Спронг
(Семен Кизимов, Джесси Блэкер)
44:35
Максим Денежкин
52:03
Максим Денежкин
53:31
Данил Романцев
53:31
Никита Шашков
53:31
Александр Петунин
53:31
Люк Джонсон
55:02
Александр Шаров
55:19
Михаил Федоров
57:51
Артем Каштанов
(Кирилл Воробьев, Сергей Зборовский)
59:25
Данил Романцев
(Семен Кизимов)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит