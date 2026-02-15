«Автомобилист» со счетом 8:1 разгромил «Металлург» в матче КХЛ

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0). В составе победителей хет-трик оформил Даниэль Спронг (14, 23 и 29-я минуты), по шайбе забросили Семен Кизимов (2), Ярослав Бусыгин (22), Максим Денежкин (45), Артем Каштанов (58) и Данил Романцев (60). У «Металлурга» отличился Егор Яковлев (32).