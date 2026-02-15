Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Шанхай Дрэгонс
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.20
П2
1.78
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
1
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.60
П2
6.35
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
1
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.60
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
0
:
Динамо М
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.20
П2
1.78
Хоккей. Мужчины
21:10
Дания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.05
П2
2.60
Хоккей. Мужчины
23:10
США
:
Германия
Все коэффициенты
П1
1.14
X
8.50
П2
18.00
Хоккей. Мужчины
не начался
Канада
:
Франция
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
8
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Трактор
2
П1
X
П2

«Автомобилист» со счетом 8:1 разгромил «Металлург» в матче КХЛ

«Автомобилист» со счетом 8:1 обыграл «Металлург» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» дома разгромил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0). В составе победителей хет-трик оформил Даниэль Спронг (14, 23 и 29-я минуты), по шайбе забросили Семен Кизимов (2), Ярослав Бусыгин (22), Максим Денежкин (45), Артем Каштанов (58) и Данил Романцев (60). У «Металлурга» отличился Егор Яковлев (32).

30-летний нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров провел свою 600-ю игру в КХЛ и оформил ассистентский хет-трик. Нидерландский форвард «Автомобилиста» Спронг оформил свой второй хет-трик в дебютном сезоне в лиге.

«Автомобилист» выиграл у «Металлурга» впервые в текущем сезоне. Предыдущие три встречи остались за «Магниткой».

«Металлург» (87 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» (66) располагается на четвертой строчке.

В следующем матче «Автомобилист» примет «Сочи», а «Металлург» в гостях сыграет с астанинским «Барысом». Обе встречи состоятся 17 февраля.

Автомобилист
8:1
2:0, 3:1, 3:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.02.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11190 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Андрей Разин
Вратари
Владимир Галкин
Александр Смолин
(00:00-21:27)
А. Уткин
(21:27-21:43)
Александр Смолин
(21:43-30:01)
Александр Смолин
(c 31:14)
1-й период
01:07
Семен Кизимов
(Максим Денежкин)
13:01
Даниэль Спронг
(Александр Шаров, Джесси Блэкер)
14:51
Никита Трямкин
19:06
Егор Яковлев
2-й период
21:27
Ярослав Бусыгин
(Александр Шаров, Брукс Мэйсек)
22:08
Даниэль Спронг
(Александр Шаров, Брукс Мэйсек)
24:35
Данил Романцев
27:30
Александр Шаров
30:01
Алексей Бывальцев
31:14
Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
37:27
Андрей Козлов
38:05
Даниэль Спронг
(Семен Кизимов, Джесси Блэкер)
3-й период
44:35
Максим Денежкин
52:03
Максим Денежкин
53:31
Данил Романцев
53:31
Никита Шашков
53:31
Александр Петунин
53:31
Люк Джонсон
55:02
Александр Шаров
55:19
Михаил Федоров
57:51
Артем Каштанов
(Кирилл Воробьев, Сергей Зборовский)
59:25
Данил Романцев
(Семен Кизимов)
Статистика
Автомобилист
Металлург Мг
Штрафное время
19
13
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит