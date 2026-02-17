СКА обыграл «Салават Юлаев» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

СКА одержал пятую победу подряд, подопечные Игоря Ларионова набрали 64 очка в 55 матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» прервал серию из шести побед, уфимцы располагаются на пятом позиции в таблице Востока с 60 очками после 55 встреч.