СКА обыграл «Салават Юлаев» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Петербургский СКА дома со счетом 4:0 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 11 883 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Андрей Педан (3-я минута), Егор Зеленов (16), Николай Голдобин (50) и Марат Хайруллин (53).
СКА одержал пятую победу подряд, подопечные Игоря Ларионова набрали 64 очка в 55 матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» прервал серию из шести побед, уфимцы располагаются на пятом позиции в таблице Востока с 60 очками после 55 встреч.
В следующем матче СКА примет череповецкую «Северсталь» 18 февраля, «Салават Юлаев» в этот же день на выезде встретится с челябинским «Трактором».
В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» в гостях со счетом 3:0 победил владивостокский «Адмирал».
Игорь Ларионов
Виктор Козлов
Сергей Иванов
Семен Вязовой
02:16
Андрей Педан
(Данила Галенюк, Сергей Плотников)
15:32
Егор Зеленов
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
17:48
Александр Жаровский
27:39
Девин Броссо
29:20
Максим Кузнецов
39:35
Дин Стюарт
46:35
Евгений Кулик
48:41
Командный штраф
49:26
Николай Голдобин
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
51:36
Александр Жаровский
51:36
Александр Жаровский
51:36
Евгений Кулик
52:40
Марат Хайруллин
(Егор Савиков, Матвей Поляков)
55:07
Девин Броссо
56:07
Матвей Короткий
56:13
Данила Галенюк
59:39
Евгений Кулик
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит