«Сибирь» впервые обыграла «Металлург» в нынешней серии плей-офф КХЛ

Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 11 561 зрителей.
В составе победителей гол забил Антон Косолапов (100-я минута).
Ранее ТАСС сообщал, что голкипер «Металлурга» Александр Смолин был удален во втором периоде за колющий удар, на него был наложен дисциплинарный штраф до конца игры. В воротах его заменил Илья Набоков.
Счет в серии до четырех побед — 3−1 в пользу «Металлурга».
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11561 зритель
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Андрей Разин
Вратари
Михаил Бердин
Александр Смолин
(00:00-29:50)
Илья Набоков
(c 29:50)
1-й период
00:00
Командный штраф
01:38
Илья Федотов
01:38
Илья Федотов
01:38
Артем Минулин
01:59
Егор Яковлев
17:45
Данила Паливко
2-й период
23:35
Алексей Маклюков
23:35
Алексей Маклюков
29:50
Илья Федотов
29:50
Александр Смолин
29:50
Александр Смолин
36:40
Антон Косолапов
3-й период
48:56
Данила Паливко
50:04
Чэйз Приски
57:24
Валентин Пьянов
Овертайм
88:24
Илья Федотов
98:27
Руслан Исхаков
99:59
Антон Косолапов
(Егор Аланов)
Статистика
Сибирь
Металлург Мг
Штрафное время
14
41
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит