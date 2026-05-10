«Радулов, слава Богу, показал весь свой уровень и класс»

Финал плей-офф КХЛ стартует 11 мая. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» встретится с казанским «Ак Барсом». Эта серия, как и все остальные, будет длиться до четырех побед одной из команд, и может растянуться до семи игр. Именно так «железнодорожники» прошли в полуфинале омский «Авангард», второй год подряд выбив его из плей-офф по итогам второго овертайма седьмого матча. Правда, на этот раз ярославцы совершили особенно невероятный подвиг. Они проигрывали серию 1:3, и омичи еще в пятой встрече могли заработать себе выход в финал. Но «Локомотив» победил в ней дома 4:0. Затем в шестом матче в гостях проигрывал 0:2 до последней минуты основного времени, однако, Максим Шалунов сравнял счет благодаря голам за 33 и 11 секунд до сирены и отложил отпуск для Ярославля.