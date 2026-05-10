«Радулов, слава Богу, показал весь свой уровень и класс»

Финал плей-офф КХЛ стартует 11 мая. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» встретится с казанским «Ак Барсом». Эта серия, как и все остальные, будет длиться до четырех побед одной из команд, и может растянуться до семи игр. Именно так «железнодорожники» прошли в полуфинале омский «Авангард», второй год подряд выбив его из плей-офф по итогам второго овертайма седьмого матча. Правда, на этот раз ярославцы совершили особенно невероятный подвиг. Они проигрывали серию 1:3, и омичи еще в пятой встрече могли заработать себе выход в финал. Но «Локомотив» победил в ней дома 4:0. Затем в шестом матче в гостях проигрывал 0:2 до последней минуты основного времени, однако, Максим Шалунов сравнял счет благодаря голам за 33 и 11 секунд до сирены и отложил отпуск для Ярославля.
В итоге его команда победила в той игре благодаря голу в середине второго овертайма (3:2) и перевела серию в седьмой матч. В нем «Авангард» также вел в две шайбы в основное время — 3:1. Но «Локомотив» снова смог отыграться и снова забил победный гол в середине второго овертайма, победив 4:3 в последнем матче и в серии. Сравнял счет в третьем периоде седьмого матча нападающий Егор Сурин. В интервью «Известиям» он «Локомотив» спас серию, какова роль главной звезды команды Александра Радулова в этом успехе, и что ждать от финала.
— Как объясните то, что вашей команде удалось сделать в этой серии, особенно в последних двух матчах?
— Выиграли игры, что тут сказать. Выиграли матчи, проявили характер, выполнили установку тренера. Я не знаю, что тут добавить и как это объяснить (улыбается). Это прямо история, которую надо грамотно переварить, сделать из нее правильные выводы. Порадоваться этому успеху и уже правильно подготовиться к финальной серии, охладить голову.
— Тяжело восстанавливаться после того, как в течение двух дней провели девять периодов с учетом всех овертаймов?
— Я не знаю. Возможно, это как-то сказывается на физической активности. Но в голове вы даже не представляете, что твориться, — никакой усталости. Я даже могу сказать, что мне говорил Олег Николаевич Таубер, главный тренер молодежной команды «Локомотива». Он говорил, что все идет из головы. Если в голове будешь себе говорить, что устал, то ты действительно устал. А если ты в голове свежий, то всё нормально.
— Вы уже хорошо знаете как игрока Александра Радулова, поскольку выиграли с ним в одном звене прошлый Кубок Гагарина. Но сейчас он удивил вас, когда в конце шестого матча в безвыходной ситуации сделал две голевые передачи Шалунову?
— Каждый был на своем месте. Александр Валерьевич, слава Богу, в той игре в нужный момент показал весь свой уровень, класс. То, что он это сделал для нас, лишний раз говорит, что это настоящий лидер команды, который тянет нас за собой. И все парни бились друг за друга. Так что эта победа — заслуга каждого. Но Радулову в том числе большое спасибо.
— В чем разница между этой победой над «Авангардом» во втором овертайме седьмого матча при нынешнем главном тренере Бобе Хартли и прошлогодней при его предшественнике Игоре Никитине?
— Вопрос со звездочкой. Всё-таки каждый тренер — это повар, у которого свои рецепты. В этой серии с Омском мы, если быть честным, провалили начало. И надо было вытаскивать себя из этой ситуации. Мы это сделали. И это в традициях Ярославля. Я здесь уже давно, и еще по школе знаю, как мы сначала создаем себе проблемы, потом из них выбираемся. И в этот раз удача нам больше улыбнулась.
— Что ждете от финала с «Ак Барсом»?
— Это следующий этап, следующий раунд против сильной команды. Если этот соперник дошел до финала, значит, он сильный.