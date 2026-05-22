Хартли стал первым иностранным тренером, выигравшим Кубок Гагарина дважды

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Канадец Боб Хартли стал первым иностранцем, дважды завоевавшим Кубок Гагарина в качестве главного тренера.
Ранее ТАСС сообщал, что ярославский «Локомотив» во главе с Хартли со счетом 3:2 обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Железнодорожники выиграли серию со счетом 4−2 и во второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина. В прошлом сезоне команда добилась титула под руководством Игоря Никитина.
В 2021 году Хартли привел к победе в Кубке Гагарина омский «Авангард». По количеству главных трофеев КХЛ среди тренеров канадец догнал Вячеслава Быкова, Никитина и Сергея Федорова. По три трофея завоевали Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок.
Первым иностранным специалистом, приведшим команду к Кубку Гагарина, стал канадец Майк Кинэн. В 2014 году он завоевал трофей с магнитогорским «Металлургом».
Хартли 65 лет, он возглавляет «Локомотив» с июля 2025 года. С 2018 по 2022 год канадец был главным тренером «Авангарда». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он работал в «Калгари», «Атланте» и «Колорадо», с которым в 2001 году завоевал Кубок Стэнли. В 2015 году Хартли был признан лучшим тренером НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Специалист в 2012 году привел к победе в чемпионате Швейцарии «Цюрих». В Американской хоккейной лиге он стал чемпионом с «Херши» (1997), в Главной юниорской лиге Квебека привел к трофею «Лаваль» (1993).
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
