Хартли стал первым иностранным тренером, выигравшим Кубок Гагарина дважды

Хартли 65 лет, он возглавляет «Локомотив» с июля 2025 года. С 2018 по 2022 год канадец был главным тренером «Авангарда». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он работал в «Калгари», «Атланте» и «Колорадо», с которым в 2001 году завоевал Кубок Стэнли. В 2015 году Хартли был признан лучшим тренером НХЛ по итогам регулярного чемпионата.