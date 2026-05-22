Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Германия
:
Венгрия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Финляндия
7
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
6
:
Норвегия
5
Хартли стал первым иностранным тренером, выигравшим Кубок Гагарина дважды

Канадский специалист привел к победе в плей-офф КХЛ ярославский «Локомотив».

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Канадец Боб Хартли стал первым иностранцем, дважды завоевавшим Кубок Гагарина в качестве главного тренера.

Ранее ТАСС сообщал, что ярославский «Локомотив» во главе с Хартли со счетом 3:2 обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Железнодорожники выиграли серию со счетом 4−2 и во второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина. В прошлом сезоне команда добилась титула под руководством Игоря Никитина.

В 2021 году Хартли привел к победе в Кубке Гагарина омский «Авангард». По количеству главных трофеев КХЛ среди тренеров канадец догнал Вячеслава Быкова, Никитина и Сергея Федорова. По три трофея завоевали Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок.

Первым иностранным специалистом, приведшим команду к Кубку Гагарина, стал канадец Майк Кинэн. В 2014 году он завоевал трофей с магнитогорским «Металлургом».

Хартли 65 лет, он возглавляет «Локомотив» с июля 2025 года. С 2018 по 2022 год канадец был главным тренером «Авангарда». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он работал в «Калгари», «Атланте» и «Колорадо», с которым в 2001 году завоевал Кубок Стэнли. В 2015 году Хартли был признан лучшим тренером НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Специалист в 2012 году привел к победе в чемпионате Швейцарии «Цюрих». В Американской хоккейной лиге он стал чемпионом с «Херши» (1997), в Главной юниорской лиге Квебека привел к трофею «Лаваль» (1993).

Ак Барс
2:3
0:2, 0:0, 2:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Финал
21.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8789 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
1-й период
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
2-й период
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
3-й период
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Статистика
Ак Барс
Локомотив
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
