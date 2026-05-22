Хартли объявил об уходе из «Локомотива» после победы в Кубке Гагарина

«Локомотив» под руководством Боба Хартли обыграл «Ак Барс» в шестом матче финала и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Канадец взял свой второй трофей в КХЛ — в 2021 году он приводил к победе «Авангард».