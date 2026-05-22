Хартли объявил об уходе из «Локомотива» после победы в Кубке Гагарина

Главный тренер «Локомотива» канадец Боб Хартли объявил о завершении карьеры после победы в Кубке Гагарина. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Локомотив» в четверг победил казанский «Ак Барс» в шестиматчевой финальной серии и второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина.
«Я точно ухожу. Я уже устал и больше не буду работать», — сказал Хартли.
Для 65-летнего Хартли это второй Кубок Гагарина в карьере — в 2021 году он привел к победе омский «Авангард». Канадец стал первым иностранным специалистом, которому покорился главный трофей КХЛ дважды.
Хартли возглавил «Локомотив» с июля 2025 года. С 2018 по 2022 годы канадец руководил «Авангардом». В 2019-м команда добралась до финала Кубка Гагарина и проиграла ЦСКА. Через два года «Авангард» завоевал главный трофей КХЛ.
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
