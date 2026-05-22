Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина
1
:
Монреаль
4
Все коэффициенты
П1
7.60
X
6.50
П2
1.60
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Финляндия
7
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
6
:
Норвегия
5
П1
X
П2

Хартли объявил об уходе из «Локомотива» после победы в Кубке Гагарина

«Локомотив» под руководством Боба Хартли обыграл «Ак Барс» в шестом матче финала и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Канадец взял свой второй трофей в КХЛ — в 2021 году он приводил к победе «Авангард».

Источник: ТАСС

Главный тренер «Локомотива» канадец Боб Хартли объявил о завершении карьеры после победы в Кубке Гагарина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Локомотив» в четверг победил казанский «Ак Барс» в шестиматчевой финальной серии и второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

«Я точно ухожу. Я уже устал и больше не буду работать», — сказал Хартли.

Для 65-летнего Хартли это второй Кубок Гагарина в карьере — в 2021 году он привел к победе омский «Авангард». Канадец стал первым иностранным специалистом, которому покорился главный трофей КХЛ дважды.

Хартли возглавил «Локомотив» с июля 2025 года. С 2018 по 2022 годы канадец руководил «Авангардом». В 2019-м команда добралась до финала Кубка Гагарина и проиграла ЦСКА. Через два года «Авангард» завоевал главный трофей КХЛ.

Ак Барс
2:3
0:2, 0:0, 2:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Финал
21.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8789 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
1-й период
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
2-й период
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
3-й период
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Статистика
Ак Барс
Локомотив
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит