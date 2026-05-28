Шалунов-спаситель, неувядающий Радулов и омский Бэтмен. Главные герои плей-офф КХЛ

Отразили в образах супергероев лучших хоккеистов завершившегося Кубка Гагарина.

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат КХЛ завершен. «Локомотив» завоевал второй Кубок Гагарина подряд, обыграв в финальной серии «Ак Барс». Вместе с «Кинопоиском» вспоминаем главных героев плей-офф, которых мы представили в образах супергероев.

Даниил Исаев, вратарь «Локомотива» — Доктор Стрэндж

Даниил Исаев был признан MVP Кубка Гагарина. Собственно, этим фактом можно и закончить разговор о важности вратаря для «Локомотива». Исаев неровно провел кубковую весну. Стартовая серия со «Спартаком» явно не задалась, против «Авангарда» в полуфинале он тоже пропустил несколько легких шайб и временами выглядел неуверенно. Однако в финале голкипер снова вышел на привычный уровень.

Особенно ярославские болельщики запомнят спасение на последних минутах шестого матча, когда Исаев отразил убойный бросок Нэйтана Тодда и не позволил казанцам сравнять счет. Кто знает, в какую сторону качнулась бы серия, забей тогда канадец и переведи игру в овертайм.

Исаев идеально вписывается в образ Доктора Стрэнджа. По ходу плей-офф он будто просчитывал десятки сценариев развития атак соперника и в нужный момент выбирал единственно правильный. Когда «Локомотив» начинал балансировать на грани катастрофы, вратарь снова возвращал команду в реальность, где Ярославль остается главным претендентом на кубок.

Максим Шалунов, нападающий «Локомотива» — Феникс

Самый голливудский сюжет плей-офф подарила серия «Локомотива» и «Авангарда». Все шло к проходу омичей в финал и реваншу за прошлый сезон, однако ярославцы невероятным образом включились и буквально восстали из пепла.

Шестой матч, до сирены остается 33 секунды, «Локомотив» уступает 0:2. И тут за дело взялись Александр Радулов и Максим Шалунов. Лидеры железнодорожников спасли матч, а затем и всю серию, ведь в седьмой игре команда Боба Хартли снова уступала в счете.

За дубль в шестом матче Шалунов заслужил отдельных комплиментов. Эти 33 секунды уже вошли в историю российского хоккея. Символично, что именно Максим оказался главным героем камбэка. В решающий момент форвард вспыхнул так, будто в нем действительно проснулась сила Феникса.

Александр Радулов, нападающий «Локомотива» — Капитан Америка

Приход Александра Радулова в «Локомотив» перед прошлым сезоном добавил команде недостающий элемент. Без опытнейшего форварда ярославцы уступили «Металлургу» в финале в четырех матчах. С Радуловым же выиграли два Кубка Гагарина подряд.

Вклад Александра в успехи «Локомотива» огромен. И речь не только о голах и передачах. Нападающий обладает ДНК победителя. Он сплотил вокруг себя и без того крепкую раздевалку и помогал команде в тяжелейших ситуациях. Достаточно снова вспомнить те самые 33 секунды из шестого матча с «Авангардом»: оба гола Шалунова были забиты после передач Радулова.

И все это Александр делает в 39 лет. Радулов продолжает тащить команду на себе, как Капитан Америка, который отказывается признавать течение времени и снова идет в бой первым.

Митчелл Миллер, защитник «Ак Барса» — Железный человек

Митчелл Миллер — уникальный защитник. Игру в своей зоне американец совмещает с постоянной помощью в атаке и выглядит впереди полезнее многих форвардов. За плей-офф Митч набрал 23 (7+16) очка в 20 матчах. Это лучший результат в лиге. Кроме того, Миллер обновил рекорд Криса Ли по очкам среди защитников за один Кубок Гагарина.

Менеджмент «Ак Барса» сорвал куш, подписав контракт с американцем, забаненным в НХЛ. По потенциалу Миллер — игрок сильнейшей лиги мира. В Казани же остается радоваться, что существуют обстоятельства, мешающие ему вернуться за океан.

Миллер напоминает Железного человека. Он играет так, будто встроил себе дополнительный процессор: успевает читать эпизоды, подключаться к атакам и создавать моменты там, где большинство защитников предпочли бы избавиться от шайбы.

Никита Серебряков, вратарь «Авангарда» — Бэтмен

Никиту Серебрякова по-спортивному жаль. Вратарь провел великолепный плей-офф, но «Авангард» упустил серию с «Локомотивом», ведя 3−1. Винить в этом Серебрякова можно в последнюю очередь. Вратарскую дуэль с Исаевым он точно не проиграл, а местами даже выглядел сильнее.

Статистика Никиты в плей-офф впечатляет: 93,6 процента отраженных бросков, 1,94 пропущенной шайбы за матч и два сухаря. Несмотря на колоссальную нагрузку, ведь Ги Буше весь сезон вел Серебрякова как первого номера, в ключевых матчах сезона голкипер не дрогнул и продолжал спасать команду. Да, седьмую игру с «Локомотивом» он провел неидеально, но только если сравнивать с тем космическим уровнем, который сам же и задал ранее.

Серебряков в этом плей-офф был похож на Бэтмена. За счет дисциплины, концентрации и игры на пределе он выручал команду в безнадежных ситуациях. Но даже Бэтмену иногда не хватает одной маленькой детали, чтобы спасти Готэм. Или Омск.

Михаил Скрыль