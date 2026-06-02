«Родной Магнитогорск знаю вдоль и поперек, но всегда что-то новое в нем нахожу»

Лучший снайпер прошедшего сезона КХЛ Роман Канцеров уезжает в НХЛ. В середине мая 21-летний нападающий подписал трехлетний контракт новичка с клубом «Чикаго Блэкхокс», который выбрал его на драфте в 2023 году. Уроженец Магнитогорска три последних года был одним из ключевых хоккеистов местного «Металлурга», с которым он в 2024 году выиграл Кубок Гагарина. В минувшем сезоне он забросил больше всех шайб в регулярном чемпионате (36) и с учетом плей-офф (40) также стал лучшим снайпером.
В интервью «Известиям» Канцеров поделился мнением об отъезде за океан, рассказал об общении с руководителями «Чикаго» и оценил прошедший сезон КХЛ, а также поделился мнением о перспективах «Магнитки».
— С трудом далось решение уехать в «Чикаго»?
— Конечно, я долго раздумывал. Понимал, что можно остаться в «Металлурге» еще на год. Тем более у нас собралась хорошая команда, а у меня была отличная тройка с Владимиром Ткачевым и Александром Силантьевым. И, конечно, в клубе хотели меня сохранить, расстроились, что я ухожу. Но Евгений Николаевич Бирюков (спортивный директор «Металлурга». — Ред.) тоже понимает, что у меня есть желание попробовать себя в НХЛ. Поэтому пожелал удачи, пожелал закрепиться в «Чикаго». Так что еду туда с воодушевлением.
— После того как вас три года назад задрафтовал «Чикаго», бывали в городе и расположении клуба?
— Да, провел 10 дней в тренировочном лагере «Чикаго». И в самом городе тоже был. Интересно было посетить — это ведь другой мир, другие ощущения. Было здорово.
— Какие-то интересные места в Чикаго для себя уже присмотрели?
— Пока нет. Тем интересней будет изучать город, ходить по нему и открывать что-то новое. Буду смотреть культуру, достопримечательности, посещать игры в других видах спорта, баскетболе НБА, американском футболе, бейсболе. В общем, есть где прогуляться. Я свой родной город Магнитогорск практически вдоль и поперек знаю, но и то он улучшается с каждым разом, всегда что-то новое в нем находишь. Так что дай бог и в Чикаго будет интересно.
— Необычно будет переезжать в американский мегаполис, не пожив в Москве или Питере?
— Да, будет, наверно, чуть-чуть… Не то чтобы проблемно, но, повторюсь, что-то новое увижу. Готовлюсь к этому с воодушевлением — большой город, много болельщиков, ажиотаж вокруг хоккея, другой уровень. Рад буду в этом поучаствовать.
— Уже разговаривали о вашем будущем с ключевыми людьми клуба — генеральным менеджером Кайлом Дэвидсоном и главным тренером Джеффом Блэшиллом?
— Да, разговаривал, всё было воодушевленно.
— Что-то они формулировали касательно того, какое игровое время предполагают вам дать на первых порах, в каких звеньях видят?
— Да, тут всё хорошо. Был определенный разговор на эту тему, но не хочу пока раскрывать детали.
— Можно ли быть на текущий момент уверенным, что сезон начнется в НХЛ, в главной команде, а не в фарм-клубе в АХЛ?
— Тут всё от меня зависит. Да, мы об этом поговорили — в разговоре было много положительных моментов, больше плюсов, чем минусов. И это обоюдно. Но, опять же, всё от меня зависит. Мне сказали, что будут давать шансы — просто мне надо ими воспользоваться.
— Как оцените итоги сезона КХЛ? Чемпионство «Локомотива» закономерно?
— Честно говоря, я их финальную серию с «Ак Барсом» полностью не смотрел. Был в отпуске и решил ненадолго отключиться от хоккея, поэтому финал в большей степени смотрел, счета матчей и хайлайты. По тому, что видел, в целом скажу, что победил сильнейший.
— А решающие матчи полуфинальной серии «Локомотива» против «Авангарда» смотрели?
— Да, это смотрел. Даже не знаю, что сказать. Вот оно как бывает. Как сказал их капитан Александр Елесин, когда они отмечали победу в Кубке Гагарина, — 33 секунды решили. Такое не забудешь теперь.
— Вы этот же «Локомотив», только без Александра Радулова и с другим главным тренером обыграли в 2024 году в финале 4:0 в серии. Когда смотрели их камбэк в серии с «Авангардом», не было мысли, что так могло быть и в позапрошлом плей-офф, если бы «Магнитка» чуть расслабилась и дала Ярославлю поднять голову?
— Да не знаю. Может быть, есть что-то такое. Опять же, разные команды играли тогда и сейчас. И мы были другие два года назад, и у них пара человек поменялись — взять приход того же Радулова.
— Теперь, спустя месяц после поражения в полуфинале Кубка Гагарина от «Ак Барса», понимаете, что можно было сделать по-другому, чтобы пройти дальше?
— Считаю, что по игре мы в целом не уступали «Ак Барсу». Но где-то не хватало везения. Вроде зацепили второй матч, выиграли его, но не развили это дальше. Почти все матчи проигрывали только в одну шайбу, последний пятый матч был вообще проигран только в овертайме. Кто забивал первым в каждом матче, тот и выигрывал. Наверно, для нас настоящая борьба началась только в полуфинале. Да, в первых двух раундах «Металлургу» противостояли крепкие команды «Сибирь» и «Торпедо», они тоже сопротивлялись, но именно с Казанью началась игра кость в кость, провокации. Мы где-то проиграли эту борьбу. Не могу сказать, что действовали безвольно, каждый выложился на максимуме. Но, повторюсь, совсем в мелочах уступали. И это привело к такому результату.
— В следующем сезоне «Металлург» способен вернуть себе Кубок Гагарина?
— Посмотрим. Я в любом случае желаю «Металлургу» всего хорошего. Чтобы усилились на трансферном рынке. И чтобы свои воспитанники у них выстреливали. В «Магнитке» много талантливых ребят в молодежке, которые способны заиграть в КХЛ. Будет здорово, если свои воспитанники заиграют в главной команде.
Алексей Фомин