Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. НХЛ
05.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
«Родной Магнитогорск знаю вдоль и поперек, но всегда что-то новое в нем нахожу»

Хоккеист «Блэкхокс» Роман Канцеров — о расставании с «Металлургом», отъезде в НХЛ и прошедшем сезоне КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Лучший снайпер прошедшего сезона КХЛ Роман Канцеров уезжает в НХЛ. В середине мая 21-летний нападающий подписал трехлетний контракт новичка с клубом «Чикаго Блэкхокс», который выбрал его на драфте в 2023 году. Уроженец Магнитогорска три последних года был одним из ключевых хоккеистов местного «Металлурга», с которым он в 2024 году выиграл Кубок Гагарина. В минувшем сезоне он забросил больше всех шайб в регулярном чемпионате (36) и с учетом плей-офф (40) также стал лучшим снайпером.

В интервью «Известиям» Канцеров поделился мнением об отъезде за океан, рассказал об общении с руководителями «Чикаго» и оценил прошедший сезон КХЛ, а также поделился мнением о перспективах «Магнитки».

— С трудом далось решение уехать в «Чикаго»?

— Конечно, я долго раздумывал. Понимал, что можно остаться в «Металлурге» еще на год. Тем более у нас собралась хорошая команда, а у меня была отличная тройка с Владимиром Ткачевым и Александром Силантьевым. И, конечно, в клубе хотели меня сохранить, расстроились, что я ухожу. Но Евгений Николаевич Бирюков (спортивный директор «Металлурга». — Ред.) тоже понимает, что у меня есть желание попробовать себя в НХЛ. Поэтому пожелал удачи, пожелал закрепиться в «Чикаго». Так что еду туда с воодушевлением.

— После того как вас три года назад задрафтовал «Чикаго», бывали в городе и расположении клуба?

— Да, провел 10 дней в тренировочном лагере «Чикаго». И в самом городе тоже был. Интересно было посетить — это ведь другой мир, другие ощущения. Было здорово.

— Какие-то интересные места в Чикаго для себя уже присмотрели?

— Пока нет. Тем интересней будет изучать город, ходить по нему и открывать что-то новое. Буду смотреть культуру, достопримечательности, посещать игры в других видах спорта, баскетболе НБА, американском футболе, бейсболе. В общем, есть где прогуляться. Я свой родной город Магнитогорск практически вдоль и поперек знаю, но и то он улучшается с каждым разом, всегда что-то новое в нем находишь. Так что дай бог и в Чикаго будет интересно.

— Необычно будет переезжать в американский мегаполис, не пожив в Москве или Питере?

— Да, будет, наверно, чуть-чуть… Не то чтобы проблемно, но, повторюсь, что-то новое увижу. Готовлюсь к этому с воодушевлением — большой город, много болельщиков, ажиотаж вокруг хоккея, другой уровень. Рад буду в этом поучаствовать.

— Уже разговаривали о вашем будущем с ключевыми людьми клуба — генеральным менеджером Кайлом Дэвидсоном и главным тренером Джеффом Блэшиллом?

— Да, разговаривал, всё было воодушевленно.

— Что-то они формулировали касательно того, какое игровое время предполагают вам дать на первых порах, в каких звеньях видят?

— Да, тут всё хорошо. Был определенный разговор на эту тему, но не хочу пока раскрывать детали.

— Можно ли быть на текущий момент уверенным, что сезон начнется в НХЛ, в главной команде, а не в фарм-клубе в АХЛ?

— Тут всё от меня зависит. Да, мы об этом поговорили — в разговоре было много положительных моментов, больше плюсов, чем минусов. И это обоюдно. Но, опять же, всё от меня зависит. Мне сказали, что будут давать шансы — просто мне надо ими воспользоваться.

— Как оцените итоги сезона КХЛ? Чемпионство «Локомотива» закономерно?

— Честно говоря, я их финальную серию с «Ак Барсом» полностью не смотрел. Был в отпуске и решил ненадолго отключиться от хоккея, поэтому финал в большей степени смотрел, счета матчей и хайлайты. По тому, что видел, в целом скажу, что победил сильнейший.

— А решающие матчи полуфинальной серии «Локомотива» против «Авангарда» смотрели?

— Да, это смотрел. Даже не знаю, что сказать. Вот оно как бывает. Как сказал их капитан Александр Елесин, когда они отмечали победу в Кубке Гагарина, — 33 секунды решили. Такое не забудешь теперь.

— Вы этот же «Локомотив», только без Александра Радулова и с другим главным тренером обыграли в 2024 году в финале 4:0 в серии. Когда смотрели их камбэк в серии с «Авангардом», не было мысли, что так могло быть и в позапрошлом плей-офф, если бы «Магнитка» чуть расслабилась и дала Ярославлю поднять голову?

— Да не знаю. Может быть, есть что-то такое. Опять же, разные команды играли тогда и сейчас. И мы были другие два года назад, и у них пара человек поменялись — взять приход того же Радулова.

— Теперь, спустя месяц после поражения в полуфинале Кубка Гагарина от «Ак Барса», понимаете, что можно было сделать по-другому, чтобы пройти дальше?

— Считаю, что по игре мы в целом не уступали «Ак Барсу». Но где-то не хватало везения. Вроде зацепили второй матч, выиграли его, но не развили это дальше. Почти все матчи проигрывали только в одну шайбу, последний пятый матч был вообще проигран только в овертайме. Кто забивал первым в каждом матче, тот и выигрывал. Наверно, для нас настоящая борьба началась только в полуфинале. Да, в первых двух раундах «Металлургу» противостояли крепкие команды «Сибирь» и «Торпедо», они тоже сопротивлялись, но именно с Казанью началась игра кость в кость, провокации. Мы где-то проиграли эту борьбу. Не могу сказать, что действовали безвольно, каждый выложился на максимуме. Но, повторюсь, совсем в мелочах уступали. И это привело к такому результату.

— В следующем сезоне «Металлург» способен вернуть себе Кубок Гагарина?

— Посмотрим. Я в любом случае желаю «Металлургу» всего хорошего. Чтобы усилились на трансферном рынке. И чтобы свои воспитанники у них выстреливали. В «Магнитке» много талантливых ребят в молодежке, которые способны заиграть в КХЛ. Будет здорово, если свои воспитанники заиграют в главной команде.

Алексей Фомин