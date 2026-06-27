Лучшая команда России чистит состав, «Шанхай» наконец-то начал объявлять новичков. Трансферы межсезонья в КХЛ

«Шанхайские драконы» за прошлую неделю объявили сразу четверых новичков. Состав «Дрэгонс» пополнили два российских защитника — Сергей Бойков и Михаил Науменков, оба в прошедшем сезоне выступали за нижегородское «Торпедо». Соглашение с каждым рассчитано на один сезон. Кроме того, «Шанхай» представил двоих дебютантов не только своей команды, но и лиги в принципе — китайский клуб заключил однолетние контракты с нападающими Бреттом Мюрреем и Дэвидом Ченом. Канадец Мюррей выступал в Северной Америке в системе «Баффало Сейбрз», а прошлый сезон провел в чемпионате Германии. 23-летний форвард Дэвид Чен последние четыре сезона выступал в студенческой лиге NCAA за команду Йелького университета.