Лучшая команда России чистит состав, «Шанхай» наконец-то начал объявлять новичков. Трансферы межсезонья в КХЛ

Клубы КХЛ продолжают усиливаться, заключая соглашения со свободными агентами и проводя обмены. За минувшую неделю команды вновь провернули немалое количество трансферов. Активизировались клубы, о которых было не так много новостей с момента открытия трансферного рынка в лиге. При этом остались и команды, чьи болельщики по-прежнему ждут активности.
«Шанхайские драконы» за прошлую неделю объявили сразу четверых новичков. Состав «Дрэгонс» пополнили два российских защитника — Сергей Бойков и Михаил Науменков, оба в прошедшем сезоне выступали за нижегородское «Торпедо». Соглашение с каждым рассчитано на один сезон. Кроме того, «Шанхай» представил двоих дебютантов не только своей команды, но и лиги в принципе — китайский клуб заключил однолетние контракты с нападающими Бреттом Мюрреем и Дэвидом Ченом. Канадец Мюррей выступал в Северной Америке в системе «Баффало Сейбрз», а прошлый сезон провел в чемпионате Германии. 23-летний форвард Дэвид Чен последние четыре сезона выступал в студенческой лиге NCAA за команду Йелького университета.
На черноморском побережье продолжают усиливать «Сочи». Экс-форвард «Шанхайских драконов» Гейдж Куинни подписал с командой однолетнее соглашение. На такой же срок черноморцы заключили контракты с защитником Виктором Балдаевым, в прошлом сезоне выступавшим за «Амур», а также с молодым форвардом Никитой Гуслистовым, в прошлом сезоне игравшим в ВХЛ за новокузнецкий «Металлург».
Нижнекамский «Нефтехимик» подписал однолетний контракт с Александром Петуниным, который ранее покинул магнитогорский «Металлург».
«Сибирь» произвела обмен с челябинским «Трактором», в результате которого состав новосибирцев пополнил нападающий Егор Коршков, а в Челябинск отправился 20-летний форвард Егор Головнев. Нападение «Сибирь» также усилила Степаном Никулиным, которому ранее клуб сделал оффершит. Ярославский «Локомотив» не стал повторять контрактное предложение игроку.
Главным же трансфером для челябинцев на этой неделе стало подписание норвежского голкипера Хенрика Хаукеланда, во многом благодаря которому сборная Норвегии смогла завоевать первые в своей истории бронзовые медали чемпионата мира по хоккею.
Московское «Динамо» выменяло у «Трактора» права на нападающего Андрея Никонова, челябинцы получили денежную компенсацию. Бело-голубые заключили с форвардом соглашение сроком на два года. Ранее Никонов выступал за «Динамо» с 2021 по 2024 год.
Кроме того, бело-голубые стали участниками трехсторонней сделки с «Торпедо» и «Автомобилистом». Сначала нижегородцы совершили обмен с екатеринбуржцами, в результате которого состав «Автомобилиста» пополнили молодой нападающий Никита Артамонов, большую часть сезона выступавший за «Нефтехимик» на правах аренды, а также 20-летний защитник Андрей Сальников. В Нижний Новгород отправился защитник Сергей Зборовский и денежная компенсация. Затем «Торпедо» обменяло Зборовского в московское «Динамо», получив взамен еще одну денежную компенсацию.
Вырученные средства нижегородцы, видимо, потратили на двукратного обладателя Кубка Гагарина Павла Красковского, с которым заключили двухлетний контракт. «Торпедо» стало лишь вторым клубов в КХЛ для 29-летнего нападающего, все предыдущие сезоны Павел провел в составе ярославского клуба, воспитанником которого является.
Другой ярославский воспитанник Ярослав Лихачев, который последние годы проводил в арендах, полноценно покинул «Локомотив». Хабаровский «Амур» выменял у ярославской команды права на нападающего и подписал с ним полноценное трехлетнее соглашение.
«Автомобилист» объявил о подписании Ильи Карпухин. В прошлом сезоне защитник выступал за казанский «Ак Барс», с которым дошел до финала Кубка Гагарина. Соглашение с Карпухиным рассчитано на три сезона. Как сообщает «СЭ», Илья станет самым дорогим защитником екатеринбургской команды, его зарплата составит 70 миллионов рублей за сезон.
Надежда Тонконог