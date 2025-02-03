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Вратаря «Айлендерс» Сорокина признали лучшим игроком недели в НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Источник: РИА "Новости"

Сорокин провел три матча, в которых его команда одержала три победы. Российский вратарь не пропустил ни одной шайбы в игре с «Филадельфией» (3:0), которая прошла в ночь на 31 января. Сорокин в трех играх отразил 95,3% бросков по своим воротам, пропуская в среднем за матч 1,33 гола.

Второй звездой недели признали американского нападающего «Баффало» Тэйджа Томпсона. В трех матчах он забросил четыре шайбы и сделал четыре голевые передачи. Третьей звездой стал американский защитник «Оттавы» Джейк Сандерсон. В двух встречах он забил два гола и отметился четырьмя результативными пасами.

Айлендерс
Баффало
Оттава
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