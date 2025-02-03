Вратаря «Айлендерс» Сорокина признали лучшим игроком недели в НХЛ

Сорокин провел три матча, в которых его команда одержала три победы. Российский вратарь не пропустил ни одной шайбы в игре с «Филадельфией» (3:0), которая прошла в ночь на 31 января. Сорокин в трех играх отразил 95,3% бросков по своим воротам, пропуская в среднем за матч 1,33 гола.