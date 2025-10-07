Ричмонд
55 российских игроков начнут очередной сезон в составе своих клубов НХЛ

С большой вероятностью чемпионат станет последним для россиян Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Очередной сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который номинально является 109-м по счету, стартует в ночь на 8 октября домашним матчем действующего обладателя Кубка Стэнли «Флориды» против «Чикаго». С большой вероятностью чемпионат станет последним для двух российских звезд лиги — Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Каждый клуб в регулярном чемпионате проведет по 82 матча (в следующем сезоне количество игр возрастет до 84), эта часть сезона завершится 17 апреля. Плей-офф НХЛ традиционно начнется в апреле и завершится в середине июня. Ключевыми событиями в течение регулярного сезона можно считать два матча чемпионата в Стокгольме, перерыв на Олимпиаду и две игры на открытом воздухе. 14 и 16 ноября в шведской столице сыграют «Питтсбург» и «Нэшвилл», 2 января Майами впервые в истории примет «Зимнюю классику», в которой «Тампа» сыграет с «Рейнджерс». В рамках «Стадионной серии» «Тампа» примет «Бостон» 1 февраля на арене для американского футбола, что также случится впервые для штата Флорида.

Впервые с 2014 года в чемпионате НХЛ запланирован перерыв на Олимпийские игры — с 5 по 24 февраля. В последний раз сезон приостанавливался на Олимпиаду, которая проходила в Сочи. В 2018 году НХЛ не договорилась с Международным олимпийским комитетом (МОК) о распределении доходов с олимпийского турнира. В 2022 году лига предварительно дала согласие на участие своих хоккеистов на Играх в Пекине, но в декабре отозвала свое решение, опасаясь коронавируса.

Олимпийский мужской турнир начнется 11 февраля. Все 12 сборных уже назвали первые шесть игроков, включенных в составы команд. Среди клубов НХЛ пока «Нью-Джерси» является лидером по числу хоккеистов, отобранных на Олимпиаду. За швейцарцев выступят защитник клуба Йонас Зигенталер и нападающие Нико Хишир и Тимо Майер, за словаков — защитник Шимон Немец, за чехов — форвард Ондржей Палат. Сборная России пропустит Олимпиаду по решению Международной федерации хоккея в связи с рекомендацией МОК.

Демидов — фаворит в споре за «Колдер Трофи»

«Флорида» постарается четвертый раз подряд выйти в финал Кубка Стэнли и третий раз кряду выиграть трофей. В истории НХЛ такое удавалось «Айлендерс», которые четыре раза подряд выигрывали Кубок — с 1979 по 1983 год. До «Флориды» за последние 25 лет только два клуба выигрывали трофей два года подряд — «Питтсбург» (2017, 2018) и «Тампа» (2021, 2022).

105 российских хоккеистов с середины сентября приняли участие в подготовке к сезону в тренировочных лагерях клубов лиги. К началу сезона в составах клубов НХЛ осталась примерно половина из этого списка — 55 человек. Наибольшее количество российских игроков — по четыре — присутствует в «Айлендерс», «Коламбусе» и «Миннесоте».

В «Айлендерс» это вратарь Илья Сорокин, защитник Александр Романов, нападающие Максим Цыплаков и финалист Кубка Гагарина этого года в составе «Трактора» Максим Шабанов. Причем есть еще и голкипер Семен Варламов, который травмирован. В «Коламбусе» выступают один из самых высокооплачиваемых игроков команды защитник Иван Проворов, нападающие Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. В «Миннесоте» играют в атаке подписавший недавно рекордный контракт в НХЛ (как по общей сумме, так и по среднегодовой зарплате) Кирилл Капризов, новичок Данила Юров, двукратный обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко и Яков Тренин.

В 11 клубах играет только по одному россиянину, огромное внимание привлекают три команды. В «Вашингтоне» и «Питтсбурге» свой последний по контракту сезон должны провести Александр Овечкин и Евгений Малкин соответственно, которые на протяжении 20 лет были лицом своих клубов. 40-летний Овечкин, обогнав Уэйна Гретцки по количеству голов в истории регулярного чемпионата (895), должен достигнуть отметки в 900 голов (сейчас у него 897). Девять игр ему остается до рубежа в 1 500 матчей регулярного сезона, также он может побить рекорд Гретцки по количеству шайб в регулярном сезоне и плей-офф, для чего ему надо забить 43 гола.

Одним из претендентов на приз лучшему новичку сезона является Иван Демидов — единственный из россиян в «Монреале». Форвард, которому 12 октября исполнится 20 лет, должен провести полноценный сезон в НХЛ. За «Монреаль» он дебютировал еще в апреле, забив гол в одном из двух матчей регулярного чемпионата и в пяти играх плей-офф с «Вашингтоном» отдав две голевые передачи. Перед стартом сезона Демидов, по мнению официального сайта лиги, является фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи» (приз новичку сезона), с весомым преимуществом (в 35 очков) опередив первого номера драфта этого лета защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера.

В прошлом сезоне лучшим новичком был признан защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон. В последний раз два года подряд хоккеист одного клуба выигрывал «Колдер Трофи» в 1967 и 1968 году (Бобби Орр и Дерек Сэндерсон в «Бостоне»).

