55 российских игроков начнут очередной сезон в составе своих клубов НХЛ

В 11 клубах играет только по одному россиянину, огромное внимание привлекают три команды. В «Вашингтоне» и «Питтсбурге» свой последний по контракту сезон должны провести Александр Овечкин и Евгений Малкин соответственно, которые на протяжении 20 лет были лицом своих клубов. 40-летний Овечкин, обогнав Уэйна Гретцки по количеству голов в истории регулярного чемпионата (895), должен достигнуть отметки в 900 голов (сейчас у него 897). Девять игр ему остается до рубежа в 1 500 матчей регулярного сезона, также он может побить рекорд Гретцки по количеству шайб в регулярном сезоне и плей-офф, для чего ему надо забить 43 гола.