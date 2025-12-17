Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
1
:
Адмирал
0
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.60
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.06
X
5.58
П2
1.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2

«Дикая» русская четверка. Кто придет на смену Овечкину

«Миннесота», в составе которой играет одна из главных звезд лиги — Кирилл Капризов, собрала в одном звене трех российских игроков — Владимира Тарасенко, Данилу Юрова и Якова Тренина.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. «Миннесота» обыграла «Вашингтон» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе «дикарей» (официальное прозвище команды — прим. ТАСС) уже не первую игру на лед выходит тройка, составленная из россиян — Владимира Тарасенко, Данилы Юрова и Якова Тренина, а в ведущем звене играет одна из главных звезд лиги — Кирилл Капризов.

По три очка по системе «гол + пас» в прошедшем матче набрали Тарасенко (2+1), который является самым опытным из россиян в составе «Уайлд», и дебютировавший в этом сезоне Юров (1+2), голом отметился Капризов. Результативно с «Вашингтоном» сыграла связка Тарасенко и Юрова — молодой форвард дважды ассистировал более опытному партнеру. Игравший с ними в звене Тренин очков не набрал, но завершил матч с показателем полезности «+3».

В предыдущих нескольких играх, в частности с «Бостоном» и «Далласом», у «Миннесоты» также играла русская тройка, но в ином составе — Юров и Тарасенко были в одном звене с Капризовым. Тренерский штаб пробует нащупать то сочетание россиян, которое будет наиболее эффективно. Игра с «Вашингтоном» показала эффективность связки Юрова и Тарасенко: первый выигрывал для партнера ключевое вбрасывание, которое завершилось голом. Обратила на себя внимание и нацеленная передача Юрова на Тарасенко из-за ворот.

Капризов же пока чаще играет с другими партнерами — шведом Юэлем Эрикссеном Эком и американцем Мэттью Болди, которые успешно помогают россиянину в снайперской и бомбардирской гонках. Следующие матчи покажут, утвердилось ли сочетание в лице Юрова, Тарасенко и Тренина окончательно или все-таки ротация продолжится.

Кто есть кто

Капризов — так называемый франчайзинг «Миннесоты», игрок, вокруг которого строится бренд команды на годы вперед. Не так давно он подписал новый контракт с «Миннесотой» на восемь лет и $136 млн (средняя зарплата — $17 млн в год). Соглашение вступит в силу со следующего сезона. Этот контракт сделал его самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. Он — главная звезда команды, ее опора и надежда. От его результативности во многом зависят результаты клуба.

Источник: Reuters

Тарасенко — опытный боец и кубковый игрок. После 10 лет в одном клубе он начал скитаться по разным командам, не задерживаясь в них больше одного сезона. Его карьера в НХЛ началась с «Сент-Луиса», с которым он выиграл Кубок Стэнли в 2019 году. После чего пошла череда обменов — сначала в «Нью-Йорк Рейнджерс», оттуда — в «Оттаву», следом — во «Флориду», с которой выиграл второй Кубок Стэнли, после был «Детройт» и вот, наконец, «Миннесота». Команды всегда рассматривали российского форварда как усиление к плей-офф.

Источник: AP 2024

Юров — молодое дарование. 21-летний форвард проводит дебютный сезон в НХЛ. Присутствие в команде трех соотечественников определенно способствует его быстрой адаптации. После обмена австрийского нападающего Марко Росси в «Ванкувер» он стал получать заметно больше игрового времени. И это доверие россиянин начинает оправдывать с лихвой.

Источник: Getty Images

Тренин — силовой форвард, который в любой ситуации готов вступиться за своих партнеров по команде. Форвард звезд с неба не хватает, из достижений — бронза молодежного чемпионата мира. Его голы и передачи не так ценны, как оборонительные действия. Его задача — «подчищать» за атакующими соотечественниками.

Источник: Mitchell Leff/Getty Images

Сравнения с «Русской пятеркой»

Тема с российской тройкой в «Миннесоте» не нова. Еще в августе 2023 года издание Athletic предсказывало, что россияне могут сыграть в первой тройке нападения к началу сезона-2025/26. Тогда в звене с Юровым и Капризовым рассматривался Марат Хуснутдинов, который в 2025 году был обменян в «Бостон».

На прошлой неделе в результате обмена с «Ванкувером» в «Миннесоту» перешел один из лучших атакующих защитников лиги — американец Куинн Хьюз. Этот переход может означать, что команда серьезно нацелена на поход за Кубком Стэнли. Ударное первое звено с Капризовым и Хьюзом и русская тройка с отличным взаимопониманием и сплавом опыта и молодости — звучит как серьезная заявка на успех.

Команда этого заслуживает и с исторической точки зрения, поскольку представляет, как считается, самый хоккейный штат США, больше половины уроженцев которого выступали за сборную страны на Олимпийских играх 1980 года в Лэйк-Плэсиде, завершившихся победой хозяев.
Источник: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Обилие российских игроков в составе невольно наводит на параллели с «Русской пятеркой» «Детройта» середины 1990-х годов. Капризов — это такая же звезда, какой в то время был Сергей Федоров, Тренин схож с Владимиром Константиновым (защитник еще в ЦСКА играл в атаке), Юров — это молодой Вячеслав Козлов, Тарасенко при таких раскладах стоит сравнить с ветеранами — Вячеславом Фетисовым и Игорем Ларионовым, которые в «Детройте» обрели второе дыхание.

Есть все основания полагать, что после завершения карьеры в НХЛ форварда «Вашингтона» Александра Овечкина внимание российских болельщиков переметнется на «Миннесоту».

Миннесота
5:0
1:0, 1:0, 3:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
17.12.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 18044 зрителя
Главные тренеры
Джон Хайнс
Спенсер Карбери
Вратари
Филип Густавссон
Чарли Линдгрен
1-й период
02:09
Владимир Тарасенко
(Данила Юров, Брок Фэйбер)
11:39
Данила Юров
17:55
Расмус Сандин
2-й период
31:53
Мартин Фехервари
32:51
Кирилл Капризов
(Юэль Эрикссон Эк, Куинн Хьюз)
37:23
Джейкоб Чикран
3-й период
44:23
Владимир Тарасенко
(Данила Юров)
48:53
Данила Юров
(Владимир Тарасенко)
52:44
Давид Иржичек
54:12
Мэтт Болди
(Мэтт Кирстед)
55:22
Алексей Протас
Статистика
Миннесота
Вашингтон
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше