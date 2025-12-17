«Дикая» русская четверка. Кто придет на смену Овечкину

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. «Миннесота» обыграла «Вашингтон» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе «дикарей» (официальное прозвище команды — прим. ТАСС) уже не первую игру на лед выходит тройка, составленная из россиян — Владимира Тарасенко, Данилы Юрова и Якова Тренина, а в ведущем звене играет одна из главных звезд лиги — Кирилл Капризов.
По три очка по системе «гол + пас» в прошедшем матче набрали Тарасенко (2+1), который является самым опытным из россиян в составе «Уайлд», и дебютировавший в этом сезоне Юров (1+2), голом отметился Капризов. Результативно с «Вашингтоном» сыграла связка Тарасенко и Юрова — молодой форвард дважды ассистировал более опытному партнеру. Игравший с ними в звене Тренин очков не набрал, но завершил матч с показателем полезности «+3».
В предыдущих нескольких играх, в частности с «Бостоном» и «Далласом», у «Миннесоты» также играла русская тройка, но в ином составе — Юров и Тарасенко были в одном звене с Капризовым. Тренерский штаб пробует нащупать то сочетание россиян, которое будет наиболее эффективно. Игра с «Вашингтоном» показала эффективность связки Юрова и Тарасенко: первый выигрывал для партнера ключевое вбрасывание, которое завершилось голом. Обратила на себя внимание и нацеленная передача Юрова на Тарасенко из-за ворот.
Капризов же пока чаще играет с другими партнерами — шведом Юэлем Эрикссеном Эком и американцем Мэттью Болди, которые успешно помогают россиянину в снайперской и бомбардирской гонках. Следующие матчи покажут, утвердилось ли сочетание в лице Юрова, Тарасенко и Тренина окончательно или все-таки ротация продолжится.
Кто есть кто
Капризов — так называемый франчайзинг «Миннесоты», игрок, вокруг которого строится бренд команды на годы вперед. Не так давно он подписал новый контракт с «Миннесотой» на восемь лет и $136 млн (средняя зарплата — $17 млн в год). Соглашение вступит в силу со следующего сезона. Этот контракт сделал его самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. Он — главная звезда команды, ее опора и надежда. От его результативности во многом зависят результаты клуба.
Тарасенко — опытный боец и кубковый игрок. После 10 лет в одном клубе он начал скитаться по разным командам, не задерживаясь в них больше одного сезона. Его карьера в НХЛ началась с «Сент-Луиса», с которым он выиграл Кубок Стэнли в 2019 году. После чего пошла череда обменов — сначала в «Нью-Йорк Рейнджерс», оттуда — в «Оттаву», следом — во «Флориду», с которой выиграл второй Кубок Стэнли, после был «Детройт» и вот, наконец, «Миннесота». Команды всегда рассматривали российского форварда как усиление к плей-офф.
Юров — молодое дарование. 21-летний форвард проводит дебютный сезон в НХЛ. Присутствие в команде трех соотечественников определенно способствует его быстрой адаптации. После обмена австрийского нападающего Марко Росси в «Ванкувер» он стал получать заметно больше игрового времени. И это доверие россиянин начинает оправдывать с лихвой.
Тренин — силовой форвард, который в любой ситуации готов вступиться за своих партнеров по команде. Форвард звезд с неба не хватает, из достижений — бронза молодежного чемпионата мира. Его голы и передачи не так ценны, как оборонительные действия. Его задача — «подчищать» за атакующими соотечественниками.
Сравнения с «Русской пятеркой»
Тема с российской тройкой в «Миннесоте» не нова. Еще в августе 2023 года издание Athletic предсказывало, что россияне могут сыграть в первой тройке нападения к началу сезона-2025/26. Тогда в звене с Юровым и Капризовым рассматривался Марат Хуснутдинов, который в 2025 году был обменян в «Бостон».
На прошлой неделе в результате обмена с «Ванкувером» в «Миннесоту» перешел один из лучших атакующих защитников лиги — американец Куинн Хьюз. Этот переход может означать, что команда серьезно нацелена на поход за Кубком Стэнли. Ударное первое звено с Капризовым и Хьюзом и русская тройка с отличным взаимопониманием и сплавом опыта и молодости — звучит как серьезная заявка на успех.
Обилие российских игроков в составе невольно наводит на параллели с «Русской пятеркой» «Детройта» середины 1990-х годов. Капризов — это такая же звезда, какой в то время был Сергей Федоров, Тренин схож с Владимиром Константиновым (защитник еще в ЦСКА играл в атаке), Юров — это молодой Вячеслав Козлов, Тарасенко при таких раскладах стоит сравнить с ветеранами — Вячеславом Фетисовым и Игорем Ларионовым, которые в «Детройте» обрели второе дыхание.
Есть все основания полагать, что после завершения карьеры в НХЛ форварда «Вашингтона» Александра Овечкина внимание российских болельщиков переметнется на «Миннесоту».
Джон Хайнс
Спенсер Карбери
Филип Густавссон
Чарли Линдгрен
02:09
Владимир Тарасенко
(Данила Юров, Брок Фэйбер)
11:39
Данила Юров
17:55
Расмус Сандин
31:53
Мартин Фехервари
32:51
Кирилл Капризов
(Юэль Эрикссон Эк, Куинн Хьюз)
37:23
Джейкоб Чикран
44:23
Владимир Тарасенко
(Данила Юров)
48:53
Данила Юров
(Владимир Тарасенко)
52:44
Давид Иржичек
54:12
Мэтт Болди
(Мэтт Кирстед)
55:22
Алексей Протас
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит