«Дикая» русская четверка. Кто придет на смену Овечкину

Тарасенко — опытный боец и кубковый игрок. После 10 лет в одном клубе он начал скитаться по разным командам, не задерживаясь в них больше одного сезона. Его карьера в НХЛ началась с «Сент-Луиса», с которым он выиграл Кубок Стэнли в 2019 году. После чего пошла череда обменов — сначала в «Нью-Йорк Рейнджерс», оттуда — в «Оттаву», следом — во «Флориду», с которой выиграл второй Кубок Стэнли, после был «Детройт» и вот, наконец, «Миннесота». Команды всегда рассматривали российского форварда как усиление к плей-офф.