Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Канадский нападающий Сидни Кросби обошел Марио Лемье и стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга» в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На счету рекордсмена команды теперь 1 724 очка. Данную отметку Кросби покорил в домашнем матче против «Монреаля» (4:3 Б), отметившись голом и результативной передачей. В активе капитана «Питтсбурга» стало 645 голов и 1 078 передач в 1 387 играх, у Лемье 690 заброшенных шайб и 1 033 передачи по итогам 915 встреч.
В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Кросби вышел на чистое восьмое место. На седьмой позиции располагается бывший канадский форвард «Детройта» Стив Айзерман (1 755), рекордсменом является его соотечественник Уэйн Гретцки. На счету бывшего нападающего сборной Канады 2 857 очков.
Кросби 38 лет, он был выбран на драфте НХЛ «Питтсбургом» под первым номером в 2005 году, с того же года выступает за этот клуб. Канадец является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), дважды становился лучшим бомбардиром и признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), был лучшим снайпером регулярного сезона (2010, 2017) и самым ценным игроком плей-офф (2016, 2017). В составе сборной Канады выиграл Олимпийские игры (2010, 2014) и чемпионат мира (2015). В 2017 году Кросби вошел в список 100 лучших игроков лиги за 100 лет.
Лемье 60 лет, на протяжении всей карьеры он выступал за «Питтсбург». На драфте НХЛ его выбрали в 1984 году под общим первым номером. Он дважды стал победителем Кубка Стэнли в качестве игрока (1991, 1992) и трижды — как владелец клуба (2009, 2016, 2017). Лемье шесть раз становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1988, 1989, 1992, 1993, 1996, 1997), трижды — самым ценным игроком турнира (1988, 1993, 1996), дважды признавался лучшим игроком плей-офф (1991, 1992). Вместе со сборной Канады победил на Олимпийских играх (2002). В 1997 году его ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.
В 1993 году стало известно, что у Лемье диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное образование, поражающее лимфоузлы. Большую часть сезона-1993/94 нападающий пропустил из-за болезни спины, на сезон-1994/95 взял паузу в карьере из-за усталости и побочных эффектов лучевой терапии. В 1997 году канадец объявил о завершении карьеры, но вернулся к выступлению на профессиональном уровне в конце 2000-го. В январе 2006 года был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.
Дэн Мьюз
Мартен Сан-Луи
Артур Шилов
Якуб Добеш
04:32
Ноа Добсон
07:31
Оливер Капанен
(Юрай Слафковски, Иван Демидов)
07:58
Сидни Кросби
(Рикард Ракелль, Эрик Карлссон)
09:19
Крис Летанг
12:02
Адам Энгстрем
12:40
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Сидни Кросби)
23:54
Иван Демидов
(Оливер Капанен, Юрай Слафковски)
31:51
Ноэль Аччиари
(Крис Летанг, Артур Шилов)
34:21
Райан Ши
34:21
Сэм Блэй
44:04
Ноа Добсон
(Сэм Блэй, Майкл Мэтисон)
46:43
Томас Новак
51:23
Оуэн Бек
победный бросок: Рикард Ракелль
(Питтсбург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит