Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Детройт» в НХЛ

Россиянин был признан первой звездой встречи.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. «Каролина» дома со счетом 5:2 обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей одну шайбу забросил Андрей Свечников. Также на его счету две голевые передачи, россиянин был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне у Свечникова в 37 играх 10 голов и 17 ассистов. Его партнер по команде защитник Александр Никишин не отметился результативными действиями.

Обе команды являются лидерами своих дивизионов. «Каролина» возглавляет Столичный дивизион с 49 очками после 37 матчей. У «Детройта», лидирующего в Атлантическом дивизионе, 47 очков в 39 играх. В следующем матче «Каролина» примет «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь на 30 декабря по московскому времени, «Детройт» в ночь на 29 декабря дома сыграет с «Торонто».

Каролина
5:2
0:1, 3:0, 2:1
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
28.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18321 зритель
Главные тренеры
Род Бриндамор
Тодд Маклеллан
Вратари
Брэндон Бусси
Джон Гибсон
(00:00-55:53)
Джон Гибсон
(c 58:39)
1-й период
12:39
Майкл Расмуссен
(Джей Ти Комфер)
2-й период
23:22
Джексон Блэйк
(Шейн Гостисбеер)
24:37
Эрик Робинсон
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
28:03
Андрей Свечников
28:03
Бен Чиаро
35:22
Шейн Гостисбеер
(Джален Чатфилд, Вильям Каррье)
3-й период
41:34
Джален Чатфилд
43:11
Эндрю Копп
(Джон Леонард, Аксель Сандин Пелликка)
49:12
Мэйсон Эпплтон
53:09
Андрей Свечников
54:11
Николай Элерс
58:39
Джордан Мартинук
(Андрей Свечников, Шейн Гостисбеер)
Статистика
Каролина
Детройт
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит