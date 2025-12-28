Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Детройт» в НХЛ

Обе команды являются лидерами своих дивизионов. «Каролина» возглавляет Столичный дивизион с 49 очками после 37 матчей. У «Детройта», лидирующего в Атлантическом дивизионе, 47 очков в 39 играх. В следующем матче «Каролина» примет «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь на 30 декабря по московскому времени, «Детройт» в ночь на 29 декабря дома сыграет с «Торонто».