Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Детройт» в НХЛ

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. «Каролина» дома со счетом 5:2 обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей одну шайбу забросил Андрей Свечников. Также на его счету две голевые передачи, россиянин был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне у Свечникова в 37 играх 10 голов и 17 ассистов. Его партнер по команде защитник Александр Никишин не отметился результативными действиями.
Обе команды являются лидерами своих дивизионов. «Каролина» возглавляет Столичный дивизион с 49 очками после 37 матчей. У «Детройта», лидирующего в Атлантическом дивизионе, 47 очков в 39 играх. В следующем матче «Каролина» примет «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь на 30 декабря по московскому времени, «Детройт» в ночь на 29 декабря дома сыграет с «Торонто».
Род Бриндамор
Тодд Маклеллан
Брэндон Бусси
Джон Гибсон
(00:00-55:53)
Джон Гибсон
(c 58:39)
12:39
Майкл Расмуссен
(Джей Ти Комфер)
23:22
Джексон Блэйк
(Шейн Гостисбеер)
24:37
Эрик Робинсон
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
28:03
Андрей Свечников
28:03
Бен Чиаро
35:22
Шейн Гостисбеер
(Джален Чатфилд, Вильям Каррье)
41:34
Джален Чатфилд
43:11
Эндрю Копп
(Джон Леонард, Аксель Сандин Пелликка)
49:12
Мэйсон Эпплтон
53:09
Андрей Свечников
54:11
Николай Элерс
58:39
Джордан Мартинук
(Андрей Свечников, Шейн Гостисбеер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит