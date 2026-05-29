Умер Клод Лемье. Он был великим провокатором — и великим клатчером

За месть конкретно Клоду отвечал Даррен Маккарти: он налетел на Лемье, и тот, упав, не пытался ни встать, ни отвечать, а просто закрылся и лежал на льду, пока соперник набрасывал удар за ударом. За эту манеру «боя» Клод и получил прозвище «Черепаха» — потому что словно спрятался в панцирь. А пока Маккарти избивал Лемье, на фоне произошел еще один легендарный момент: голкипер «Эвеланш» Патрик Руа на всех парах помчался в драку, и его, летящего в воздухе, прыжком снес Брендан Шенахан (с 3:35 на видео). Конечно, драка у Руа проходила уже с детройтским визави Майком Верноном — она стала одним из самых известных вратарских боев в истории НХЛ.