Ларионов не прав — пропасти между КХЛ и НХЛ нет. Хоккеисты из нашей лиги могут на равных играть с большими звездами

Игроков из КХЛ на Олимпиаде немного. Нападающий Стефан Да Коста из «Автомобилиста» — лидер сборной Франции, а у Словакии аж трое хоккеистов из КХЛ: Мартин Гернат («Локомотив»), Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»). Шансы добиться успеха в Милане у них были разными, но на их примере можно оценить конкурентоспособность лиги на турнире, где большинство игроков представляют НХЛ.
Да Коста очевидно выделяется на фоне партнеров по сборной, выступающих в Западной Европе — лишь Александр Тексье играет в НХЛ за «Монреаль». Впрочем, пока это не сильно помогает французам, которые проиграли все три матча с общим счетом 5:20. Винить в этом Да Косту было бы странно: общий уровень его сборной слишком низок, чтобы на равных соревноваться с сильнейшими.
А вот словаки приятно удивили. В стартовом матче олимпийского турнира они победили финнов, да и со шведами выглядели очень прилично. Благодаря тому, что в последней игре словаки бились до конца и забили на последней минуте шведам, они вышли напрямую в четвертьфинал. И у них очень хорошие шансы пройти еще дальше — во встрече с немцами (и уж тем более с французами) фаворитами будут именно словаки.
Главная звезда сборной — форвард «Монреаля» Юрай Слафковски, но и представители КХЛ — на лидирующих позициях. Гернат и Ружичка набирали очки в каждом из трех матчей группового этапа, а Лишка, хоть и играет не так много, не смог отметиться набранными баллами только во встрече со шведами. При этом Мартин играет в паре с защитником «Тампы» Чернаком, а Адам — в тройке со Слафковски. Например, Регенда из «Сан-Хосе» и Дворски из «Сент-Луиса» пользуются меньшим доверием.
Когда обсуждали потенциальные составы сборной России на Олимпиаду, главный тренер СКА Игорь Ларионов, называя свою версию, бросил фразу: «Я уже четыре года работаю в КХЛ и не вижу игроков, которые могли бы быть близки по уровню к тем, кто сейчас выступает в НХЛ. Это мое ощущение». Понятно, что речь идет о россиянах, все-таки в Словакии выбор хоккеистов из-за океана не самый большой. Но Гернат, Ружичка и Лишка показали, что даже на фоне суперзвезд из Швеции и Финляндии они не теряются.
Вряд ли Дамир Шарипзянов выглядел бы хуже Герната, придали бы задора сборной Егор Сурин и Роман Канцеров, интересно было бы посмотреть на этом уровне на белорусов Пинчука, Мороза, Скоренова. Не забываем и о чехах Шулаке и Яшкине, которые вполне могли бы оказаться в олимпийском составе сборной, если бы не политические причины. Не совсем понятно и то, почему немцы отказались от Брукса Мэйсека из «Автомобилиста».
Мы привыкли к тому, что все сильнейшие играют за океаном, но хоккеистов, выступающих в КХЛ, не стоит недооценивать — несколько десятков человек вполне могли бы спокойно играть в НХЛ. В главной североамериканской лиге уверенно себя чувствуют не только звезды КХЛ первой величины вроде Никишина или Демидова, но и Грицюк, Юров, Хуснутдинов, Бардаков, Бут. Игра в КХЛ помогла им выйти на тот уровень, когда ничего не страшно. И не нужно превозносить НХЛ — ничего космического там нет.
