Ларионов не прав — пропасти между КХЛ и НХЛ нет. Хоккеисты из нашей лиги могут на равных играть с большими звездами

Мы привыкли к тому, что все сильнейшие играют за океаном, но хоккеистов, выступающих в КХЛ, не стоит недооценивать — несколько десятков человек вполне могли бы спокойно играть в НХЛ. В главной североамериканской лиге уверенно себя чувствуют не только звезды КХЛ первой величины вроде Никишина или Демидова, но и Грицюк, Юров, Хуснутдинов, Бардаков, Бут. Игра в КХЛ помогла им выйти на тот уровень, когда ничего не страшно. И не нужно превозносить НХЛ — ничего космического там нет.