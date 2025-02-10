Третьяк раскрыл способ России попасть на чемпионат мира по хоккею

«Сейчас выборы в МОК, там затишье. Многие федерации ждут, кто будет главой, какая волна пойдет. Все находятся в ожидании. Есть шанс, если закончится СВО, подать в суд, чтобы попасть на чемпионат мира в 2026 году», — заявил Третьяк.