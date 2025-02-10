Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третьяк раскрыл способ России попасть на чемпионат мира по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что никто не торопится принимать решение об участии российских хоккеистов на чемпионате мира-2026 из-за предстоящих выборов главы Международного олимпийского комитета (МОК), а также заявил, что можно подать в суд для попадания на Игры. Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас выборы в МОК, там затишье. Многие федерации ждут, кто будет главой, какая волна пойдет. Все находятся в ожидании. Есть шанс, если закончится СВО, подать в суд, чтобы попасть на чемпионат мира в 2026 году», — заявил Третьяк.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Россия