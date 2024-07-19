СКА очень хотел подписать Кузнецова еще семь лет назад. Но он получил контракт жизни с «Вашингтоном»

Сага о возвращении в КХЛ Евгения Кузнецова продолжилась, после того как «Каролина» выставила нападающего на драфт отказов. Инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил, что форвард отказался от соглашения с «Харрикейнз» ради будущего в России.

Кузнецов должен подписать контракт со СКА на четыре года. Взаимоотношения бывшего партнера Александра Овечкина с клубом из Санкт-Петербурга тянутся с 2017 года. Именно тогда «Трактор» продал права на своего воспитанника в СКА. Хотя сейчас этот факт не имеет никакого значения, ведь Кузнецов возвращается в КХЛ неограниченно свободным агентом.

Сейчас это кажется безумием, но ведь сразу после приобретения прав армейцы действительно хотели подписать Кузнецова. Иначе бы не тратили большую сумму просто так. Евгений — не единственный энхаэловец, на которого нацелился питерский офис в преддверии Олимпиады-2018. У «Авангарда» СКА выкупил права на Сергея Калинина, который на тот момент опустился до фарм-клуба «Торонто». На короткой дистанции ход сработал. Через год форвард вернулся в КХЛ и подписал контракт с армейцами — правда, задержался в Северной столице только на один сезон. Зато съездил на Олимпиаду и выиграл золото Пхенчхана.

Права на Кузнецова сгорели, после того как Евгений достиг возраста неограниченно свободного агента в КХЛ — 28 лет. И уплаченные СКА деньги (в разных источниках называли суммы от 50 до 150 миллионов рублей) получили односторонний эффект. «Трактор» из воздуха заработал огромную сумму, ведь сразу после того, как нападающий заключил контракт жизни с «Вашингтоном», возвращение в Россию рассматривалось только в случае локаута. Восьмилетнее соглашение в НХЛ Евгений не доработал и спустя семь сезонов все-таки может доехать до СКА.

Челябинским клубом в 2017 году рулили Иван Сеничев (директор) и Евгений Губарев (генеральный менеджер). Не последнюю роль играл губернатор области Борис Дубровский. С ним сделка такого уровня согласовывалась в обязательном порядке. Болельщики Танкограда вряд ли вспоминают времена Дубровского (человека, которые пробился в элиту из Магнитогорска) с воодушевлением. И не только из-за хоккея. Руководство «Трактора» запомнилось странными контрактами родственников, скандалами с болельщиками и уходом из клуба Анвара Гатиятулина, который выиграл для Челябинска бронзу КХЛ. Еще один пункт наследия Сеничева и Губарева — продажа прав на сильнейшего воспитанника из действующих игроков в СКА.

Спустя семь лет можно только предполагать, на какие нужды «Трактор» потратил деньги, перечисленные из Санкт-Петербурга. Именно поэтому сейчас не разделяю позицию челябинских фанатов, которые считают, что если Кузнецов и вернется в Россию, то обязан подписать контракт с «Трактором». И только с ним! Без вариантов!

Многие забывают, что профессиональный спорт — это в первую очередь бизнес, а уже потом идет все чувственное и неосязаемое. Права, проданные клубом, не имеют никакой ценности сейчас, да и руководство «Трактора» давно сменилось. Но право выбора форвард имеет, и контракт в СКА не значит, что Кузнецов — предатель, несмотря на словесные обещания. Уважение к воспитаннику не помешало «Трактору» обогатиться на продаже прав.

Развязки сериала «Кузнецов едет в Россию» осталось ждать недолго. Контрактные дела с «Каролиной» улажены. Дело за малым — активировать контракт в КХЛ. Возвращение мастера и медийной фигуры такого уровня — огромный стимул для лиги. В эпоху, когда многие команды поддались трендам на омоложение, а талантливые игроки стремятся за океан, только-только выйдя на ведущие роли в России (а иногда еще раньше), Кузнецов станет одной из главных звезд лиги. Впрочем, обсуждая Евгения, ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Его хоккей переменчив, как настроение.