«Ак Барс» проиграл сборной России U23, в Кузнецове не уверены. Итоги дня в хоккее

«Невероятно видеть так много молодых хоккеистов, давая им возможность увидеть Кубок и, надеюсь, вдохновить их на упорную работу и стремление к своим мечтам. Это действительно особенное событие для меня. Я хотел сделать это, потому что знал, как много это бы значило для меня в детском возрасте, не только увидеть профессионального хоккеиста, но и получить шанс потрогать Кубок Стэнли — это в сто раз более ценно. Надеюсь, они отлично провели время на льду», — цитирует Куликова пресс-служба НХЛ.