Потанин о рекорде Гретцки: «На Олимпиаде-1992 Бубка не взял начальную высоту — должна быть удача. Спортсмен очень уязвим, как гладиатор. Овечкину здоровья, а дальше само сложится»

— Вот его все спрашивают: «А ты побьешь рекорд Гретцки?» Мне понравился его ответ: «Если я начну об этом задумываться, то моя игра потеряет шарм. Потому что я начну о рекорде думать, а не о хоккее». Так что Саша — молодец, что не отвлекается от главного. — Но когда будет побит рекорд Гретцки? Осталось 27 шайб. — Знаете, на Олимпиаде-1992 в Барселоне я в том числе болел за Сергея Бубку. Мне нравилось, как он прыгает — красиво, элегантно. И он вдруг не взял начальную высоту… Мы болели все, например, за Юрия Власова и за Давида Ригерта — наших знаменитых штангистов и рекордсменов мира, которым равных не было. И с ними тоже случалось такое, что они не брали начальный вес: один — в Монреале, другой — в Москве. То есть случается так, что явный фаворит, которому уже заранее повесили золотую медаль, не может сделать того, что ему предписали. Это спорт высоких достижений. И результат приходит после колоссальных усилий в условиях жесткой конкуренции. При этом должна быть удача. Так что абсолютной уверенности тут быть не может. Поэтому давайте держать скрещенные пальцы за Александра. А сначала помолимся, чтобы он поправился. Ведь спортсмен, как гладиатор, очень уязвим. Особенно в возрасте, когда тяжело восстанавливаться после травмы. Как говорят сами атлеты, они все время под богом ходят. Один удар или неловкое движение, и ты на полгода в больнице. Так что Овечкину сначала — только здоровья! А дальше оно само все сложится, — сказал глава «Норникеля» и член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин. Потанин о любимом игроке НХЛ: «Болею за Овечкина, мы друзья. Я очень радовался, когда он завоевал Кубок Стэнли. Переживаю, что у него с ногой случилась такая история».