Молодежная сборная Беларуси по хоккею разгромила Россию-U17 на Кубке Будущего

На соревнованиях выступают молодежная (U20) и юниорская (U18) сборные Беларуси, а также команды России до 17 и до 18 лет. В поединке второго тура наша «молодежка» встречалась с младшим российским составом. Подопечные Андрея Михалева вышли вперед на 18-й минуте матча усилиями Романа Кузнецова, во втором периоде хозяева упрочили перевес благодаря голам Даниила Криштофика, Ильи Лахнова и Николая Салыго, а в заключительной трети Константин Волочко установил окончательный счет — 5:0 в пользу белорусов. Со всеми бросками соперника справился голкипер Евгений Прохоров.