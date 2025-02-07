Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодежная сборная Беларуси по хоккею разгромила Россию-U17 на Кубке Будущего

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На «Чижовка-Арене» завершился второй тур международного турнира по хоккею «Кубок Будущего» с участием лучших молодых игроков из Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На соревнованиях выступают молодежная (U20) и юниорская (U18) сборные Беларуси, а также команды России до 17 и до 18 лет. В поединке второго тура наша «молодежка» встречалась с младшим российским составом. Подопечные Андрея Михалева вышли вперед на 18-й минуте матча усилиями Романа Кузнецова, во втором периоде хозяева упрочили перевес благодаря голам Даниила Криштофика, Ильи Лахнова и Николая Салыго, а в заключительной трети Константин Волочко установил окончательный счет — 5:0 в пользу белорусов. Со всеми бросками соперника справился голкипер Евгений Прохоров.

Ранее сегодня юниорская сборная Беларуси уступила российским сверстникам со счетом 3:7, авторами голов в составе нашей команды стали Павел Соловей, Кирилл Севко и Кирилл Бородулин. В матче первого тура Кубка Будущего 5 февраля сборная Беларуси-U20 обыграла Беларусь-U18 (5:2), а команда России-U18 была сильнее младших соотечественников (3:1). Перед заключительным днем соревнований положение в таблице выглядит так:

1−2. Беларусь-U20 (4 очка);

1−2. Россия-U18 (4);

3−4. Беларусь-U18 (0);

3−4. Россия-U17 (0).

Завтра сборные Беларуси-U18 и России-U17 разыграют бронзовые медали Кубка Будущего, начало встречи — в 10:00. В два часа дня оспаривать главный трофей начнут наша «молодежка» и юниорская команда России. Действующим победителем турнира является сборная Беларуси-U20.

Белоруссия U20
Россия U20