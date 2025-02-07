Молодежная сборная Беларуси по хоккею разгромила Россию-U17 на Кубке Будущего

На соревнованиях выступают молодежная (U20) и юниорская (U18) сборные Беларуси, а также команды России до 17 и до 18 лет. В поединке второго тура наша «молодежка» встречалась с младшим российским составом. Подопечные Андрея Михалева вышли вперед на 18-й минуте матча усилиями Романа Кузнецова, во втором периоде хозяева упрочили перевес благодаря голам Даниила Криштофика, Ильи Лахнова и Николая Салыго, а в заключительной трети Константин Волочко установил окончательный счет — 5:0 в пользу белорусов. Со всеми бросками соперника справился голкипер Евгений Прохоров.
Ранее сегодня юниорская сборная Беларуси уступила российским сверстникам со счетом 3:7, авторами голов в составе нашей команды стали Павел Соловей, Кирилл Севко и Кирилл Бородулин. В матче первого тура Кубка Будущего 5 февраля сборная Беларуси-U20 обыграла Беларусь-U18 (5:2), а команда России-U18 была сильнее младших соотечественников (3:1). Перед заключительным днем соревнований положение в таблице выглядит так:
1−2. Беларусь-U20 (4 очка);
1−2. Россия-U18 (4);
3−4. Беларусь-U18 (0);
3−4. Россия-U17 (0).
Завтра сборные Беларуси-U18 и России-U17 разыграют бронзовые медали Кубка Будущего, начало встречи — в 10:00. В два часа дня оспаривать главный трофей начнут наша «молодежка» и юниорская команда России. Действующим победителем турнира является сборная Беларуси-U20.